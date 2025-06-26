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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Безбородов и Турбин покидают судейский корпус РПЛ

вчера, 20:40

По информации источника, судья Максим Перезва, ставший одним из участников «дела „Торпедо"», в ближайшее время будет награждён и включён в список судей РПЛ, пока только в резервный состав.

В этом списке с ним также будут Вера Опейкина, Антон Фролов, Юрий Карпов и Артур Фёдоров.

Ивана Сараева, Иналу Танашева и Владислава Целовальникова планируется сразу включить в основной состав судей РПЛ, который ещё предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС.

В сезоне 2025/26 в чемпионате России не будут работать Владислав Безбородов, Евгений Турбин, Артём Любимов и, вероятно, Алексей Амелин, поскольку значительное количество арбитров исключено из списка ассистентов РПЛ.

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Все комментарии
s3bunas97h5y
s3bunas97h5y
сегодня в 04:38
Обычная ротация.
протон
протон
сегодня в 01:27
Безбородова, конечно, наказывают, как будто он на договорняках и взятках спалился. Ну шутканул человек по глупости (если признать, что это он) в каком-то стороннем тг-канале, даже не в официальных пабликах РПЛ или РФС. Ну, пропустил полгода, ок, зачем эти излишние репрессии и показуха? Или у нас без этого не могут нигде и не в чем?..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:47, ред.
Мальчишу плахишу бочку меда , 30 сребрянников и судейство в РПЛ...)
Датак
Датак
вчера в 22:25
наконец то не будет безбородова.не было сил терпеть его судейство
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Максим Перезва будет награждён ? Наверное размер вознаграждения будет эквивалентен той сумме , что предлагали по «делу „Торпедо"». Если это даже примерно так - Максим то "Не промах"...)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:25
Первый чемпионат СССР провели в 1936 году, во время ВОВ чемпионаты не проводили. И все равно сотый сезон.

Это какая-то особая, газпромовская математика
(с просторов интернета)
Vilar
Vilar
вчера в 21:06
Эта перезва сказала сколько предлагали?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:56
Видно столетие каждый сезон будет пока не выиграют)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:46
Питер своих поставит в честь столетия)))
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