Безбородов и Турбин покидают судейский корпус РПЛ

По информации источника, судья Максим Перезва, ставший одним из участников «дела „Торпедо"», в ближайшее время будет награждён и включён в список судей РПЛ, пока только в резервный состав.
В этом списке с ним также будут Вера Опейкина, Антон Фролов, Юрий Карпов и Артур Фёдоров.
Ивана Сараева, Иналу Танашева и Владислава Целовальникова планируется сразу включить в основной состав судей РПЛ, который ещё предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС.
В сезоне 2025/26 в чемпионате России не будут работать Владислав Безбородов, Евгений Турбин, Артём Любимов и, вероятно, Алексей Амелин, поскольку значительное количество арбитров исключено из списка ассистентов РПЛ.
Это какая-то особая, газпромовская математика
(с просторов интернета)
Это какая-то особая, газпромовская математика
(с просторов интернета)