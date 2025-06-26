Безбородов и Турбин покидают судейский корпус РПЛ

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вчера, 20:40

По информации источника, судья , ставший одним из участников «дела „Торпедо"», в ближайшее время будет награждён и включён в список судей РПЛ , пока только в резервный состав.

В этом списке с ним также будут , , и .

, и планируется сразу включить в основной состав судей РПЛ , который ещё предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС .