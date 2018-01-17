«Лион» обошел «Монако» и «Марсель» в турнирной таблице Лиги 1

«Лион» расправился с «Генгамом» в 21-м туре чемпионата Франции. Эта победа позволила «львам» выйти на второе место в турнирной таблице. Также сегодня свой матч проводят ПСЖ и «Дижон».
Генгам, стадион «Стад дю Рудуру»
«Генгам» – «Лион» – 0:2 (0:1)
Голы: Фекир 26, Ауар 58.
«Генгам»: Йонссон, Сорбон, Кербра, Табану, Икоко, Блас, Диалло (Йени 67), Салибу, Бенезе (Жиресс 82), Бриан, Тюрам (Фири 53).
Главный тренер: Антуан Камбуарэ.
«Лион»: Лопеш, Морель, Марсело, Менди, Рафаэл, Ндомбеле (Ферри 74), Тусар (Траоре 88), Ауар, Фекир, Корне, Диас (Гуири 81).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Ндомбеле 9, Тусар 22, Диалло 39, Табану 45+1.
Судья: Николя Ренвиль.