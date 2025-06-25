Мареска: «Сейчас цель „Челси“ — выйти в 1/4 финала Клубного ЧМ»

Главный тренер «Челси» прокомментировал выход «синих» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Для нас важно [прогрессировать], потому что в этом турнире изначально участвовало 32 клуба, а теперь их число сократилось до 16. За последние пять или шесть лет некоторые клубы играли в финалах Лиги чемпионов, например, «Атлетико», который вылетел с турнира. Поэтому нам нужно гордиться и быть счастливыми – и теперь мы в 1/8 финала, цель – пройти в восьмерку лучших.