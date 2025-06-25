 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКлубный чемпионат мира 2025

Мареска: «Сейчас цель „Челси“ — выйти в 1/4 финала Клубного ЧМ»

вчера, 08:49

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал выход «синих» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Для нас важно [прогрессировать], потому что в этом турнире изначально участвовало 32 клуба, а теперь их число сократилось до 16. За последние пять или шесть лет некоторые клубы играли в финалах Лиги чемпионов, например, «Атлетико», который вылетел с турнира. Поэтому нам нужно гордиться и быть счастливыми – и теперь мы в 1/8 финала, цель – пройти в восьмерку лучших.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зико: «Европейский футбол переоценён»
24 июня
Лотар Маттеус посоветовал «Манчестер Сити» подписать тер Штегена
24 июня
Мареска: «Практически невозможно проводить тренировки из-за погоды в США»
23 июня
Новичок «Челси» Делап заявил, что ему нравится силовая манера игры в футбол
23 июня
Погба рассказал, что его впечатляет в Ямале
23 июня
Экс-нападающий «Барселоны» Педро: «„Золотой мяч“ должен выиграть Педри»
23 июня
 
Все комментарии
tzvnhc38hvv8
tzvnhc38hvv8
вчера в 09:35
Челси к фаворитам там не относятся
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:59, ред.
Что он несет? О каком прогрессе речь? Целый год никакого прогресса нет, а сейчас лечит о прогрессе 😁 Обыграли полулюбительский Лос Анджелес (клубу всего 10 лет от роду) и довольно таки слабенький Эсперанс из Туниса, а вот более-менее нормальному сопернику Фламенго - слили. Игры, как не было, так и нет. И дело далеко не только в этом «турнире», а по сезону в целом. Он сам походу не понимает, что хочет и как это реализовать.
Тут все вопросы к Болику/Эгбалику, которые привели в клуб тренера из Чемпионшипа.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:56
В любом случае пожелаю Челси только Удачи .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 