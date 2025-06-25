«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»

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вчера, 11:27

«Барселона» вернётся на «Камп Ноу» уже этим летом.

Первый матч на обновлённом стадионе команда проведёт 10 августа в рамках Кубка Гампера.

Новый сезон Ла Лиги «Барса» начнёт с трёх выездных игр подряд, после чего планирует проводить домашние встречи с ограниченной посещаемостью — от 50 000 до 60 000 зрителей. Работы по реконструкции арены будут продолжаться и между матчами.