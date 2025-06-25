«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»

«Барселона» вернётся на «Камп Ноу» уже этим летом.
Первый матч на обновлённом стадионе команда проведёт 10 августа в рамках Кубка Гампера.
Новый сезон Ла Лиги «Барса» начнёт с трёх выездных игр подряд, после чего планирует проводить домашние встречи с ограниченной посещаемостью — от 50 000 до 60 000 зрителей. Работы по реконструкции арены будут продолжаться и между матчами.
Начнём со свежего. Агент Смит за честную борьбу и ради неё разбавляет аккаунтами группу без призов, чтобы желающих поиграть не сдерживало малое количество участников. Это похвально, обеим руками за. Однако. При всей любви к справедливой борьбе, когда ну очень захотелось шарф, агент Смит завёл аккаунты, чтобы его выиграть. Т.е. я, конечно, за честность, но вот шарф хочу ещё сильнее.
Второй момент. Не любят люди клоны - полностью поддерживаю. Правда, не говорю, что сижу лишь на одном аккаунте, даже наоборот, но многие так говорят. Сегодня с утра что-то вспомнилась рубрика "Народный обозреватель" - зашёл почитать, вспомнить, так сказать. В итоге там увидел аккаунт "протон1". Полагаю, есть и другие циферки. Тоже самое касается пользователя Байкал, предлагавшего мне написать исповедь о клоноводстве. Простите, Вы сами это можете сделать, Вы тоже клоновод. Или сто аккаунтов - это клоновод, а три - другое?))
Ох уж эти двойные стандарты, никому не нравятся, но когда касается себя...
В целом, я понимаю, почему с КП ничего не делается теми, в чьей власти это. Зачем? Всегда кто-то чем-то будет недоволен.
Начнём со свежего. Агент Смит за честную борьбу и ради неё разбавляет аккаунтами группу без призов, чтобы желающих поиграть не сдерживало малое количество участников. Это похвально, обеим руками за. Однако. При всей любви к справедливой борьбе, когда ну очень захотелось шарф, агент Смит завёл аккаунты, чтобы его выиграть. Т.е. я, конечно, за честность, но вот шарф хочу ещё сильнее.
Второй момент. Не любят люди клоны - полностью поддерживаю. Правда, не говорю, что сижу лишь на одном аккаунте, даже наоборот, но многие так говорят. Сегодня с утра что-то вспомнилась рубрика "Народный обозреватель" - зашёл почитать, вспомнить, так сказать. В итоге там увидел аккаунт "протон1". Полагаю, есть и другие циферки. Тоже самое касается пользователя Байкал, предлагавшего мне написать исповедь о клоноводстве. Простите, Вы сами это можете сделать, Вы тоже клоновод. Или сто аккаунтов - это клоновод, а три - другое?))
Ох уж эти двойные стандарты, никому не нравятся, но когда касается себя...
В целом, я понимаю, почему с КП ничего не делается теми, в чьей власти это. Зачем? Всегда кто-то чем-то будет недоволен.
Или же реконструкция затронула только эстетику и перепланировку?
Или же реконструкция затронула только эстетику и перепланировку?