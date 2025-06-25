 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»

вчера, 11:27

«Барселона» вернётся на «Камп Ноу» уже этим летом.

Первый матч на обновлённом стадионе команда проведёт 10 августа в рамках Кубка Гампера.

Новый сезон Ла Лиги «Барса» начнёт с трёх выездных игр подряд, после чего планирует проводить домашние встречи с ограниченной посещаемостью — от 50 000 до 60 000 зрителей. Работы по реконструкции арены будут продолжаться и между матчами.

«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»

Подписывайся в ВК
Все новости
Венгрия готова предоставить России стадион для домашних матчей
19 июня
Поле стадиона, на котором пройдёт финал Клубного ЧМ, подверглось критике
16 июня
В «Барселоне» вспомнили о назначении Гвардиолы ровно 17 лет назад
05 июня Фото
«Барселона» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу»
31 мая
Стадион «Барселоны» уже в июне проверит инспекция УЕФА
24 мая
Лапорта объяснил, когда «Барселона» вёрнется на основной стадион
19 мая
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:06
Ну вот и ладненько. На стадион вернулись..., теперь пора и Щенсного вернуть в Польшу.
112910415
112910415
вчера в 14:30
и это замечательно !
Agamaga005
Agamaga005 ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 14:29
Было 98354 официально.
Agamaga005
Agamaga005 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 14:28
На старом было 98354. На новом 105 тыс.
f9h8z2habd5r
f9h8z2habd5r
вчера в 13:42
У Барсы хороший календарь, а дальше пусть родные стены помогают
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:06
Урааааа!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:44
Может шас родные стены помогут?
Barcelona
Barcelona ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 12:30
Было 96 тысяч.
Barcelona
Barcelona
вчера в 11:59
Ура! Барса возвращается домой, на легендарную арену!
jRest
jRest
вчера в 11:47
Интересно почитать в очередной раз. И не перестаю удивляться. 🤔

Начнём со свежего. Агент Смит за честную борьбу и ради неё разбавляет аккаунтами группу без призов, чтобы желающих поиграть не сдерживало малое количество участников. Это похвально, обеим руками за. Однако. При всей любви к справедливой борьбе, когда ну очень захотелось шарф, агент Смит завёл аккаунты, чтобы его выиграть. Т.е. я, конечно, за честность, но вот шарф хочу ещё сильнее.

Второй момент. Не любят люди клоны - полностью поддерживаю. Правда, не говорю, что сижу лишь на одном аккаунте, даже наоборот, но многие так говорят. Сегодня с утра что-то вспомнилась рубрика "Народный обозреватель" - зашёл почитать, вспомнить, так сказать. В итоге там увидел аккаунт "протон1". Полагаю, есть и другие циферки. Тоже самое касается пользователя Байкал, предлагавшего мне написать исповедь о клоноводстве. Простите, Вы сами это можете сделать, Вы тоже клоновод. Или сто аккаунтов - это клоновод, а три - другое?))

Ох уж эти двойные стандарты, никому не нравятся, но когда касается себя...

В целом, я понимаю, почему с КП ничего не делается теми, в чьей власти это. Зачем? Всегда кто-то чем-то будет недоволен.
lk_483777
lk_483777
вчера в 11:45
Насколько я помню число мест на старом стадионе было более 100 тыс. Интересно, сколько теперь он вмещает.
Или же реконструкция затронула только эстетику и перепланировку?
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:42
Это будет настоящий праздник для болельщиков Барселоны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 