Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против защитника «Пачуки»

ФИФА инициировала дисциплинарное производство в отношении защитника «Пачуки» Густаво Кабрала из-за инцидента, произошедшего в матче группового этапа Клубного чемпионата мира с игроком мадридского «Реала» Антонио Рюдигером.
Дисциплинарный комитет ФИФА, изучив материалы матча, принял решение возбудить дело в отношении Кабрала по факту столкновения с Рюдигером.
Ранее арбитр приостановил матч между «Пачукой» и «Реалом» (1:3) после того, как Рюдигер сообщил об оскорбительных высказываниях со стороны аргентинца незадолго до финального свистка.