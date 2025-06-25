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Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против защитника «Пачуки»

вчера, 10:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

ФИФА инициировала дисциплинарное производство в отношении защитника «Пачуки» Густаво Кабрала из-за инцидента, произошедшего в матче группового этапа Клубного чемпионата мира с игроком мадридского «Реала» Антонио Рюдигером.

Дисциплинарный комитет ФИФА, изучив материалы матча, принял решение возбудить дело в отношении Кабрала по факту столкновения с Рюдигером.

Ранее арбитр приостановил матч между «Пачукой» и «Реалом» (1:3) после того, как Рюдигер сообщил об оскорбительных высказываниях со стороны аргентинца незадолго до финального свистка.

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