Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против защитника «Пачуки»

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вчера, 10:44

ФИФА инициировала дисциплинарное производство в отношении защитника «Пачуки» из-за инцидента, произошедшего в матче группового этапа Клубного чемпионата мира с игроком мадридского «Реала» .

Дисциплинарный комитет ФИФА , изучив материалы матча, принял решение возбудить дело в отношении Кабрала по факту столкновения с Рюдигером.

Ранее арбитр приостановил матч между «Пачукой» и «Реалом» (1:3) после того, как Рюдигер сообщил об оскорбительных высказываниях со стороны аргентинца незадолго до финального свистка.