Маркиньос может перейти из «Спартака» в «Сантос»

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вчера, 10:26

«Сантос» начал переговоры о трансфере 25-летнего нападающего из московского «Спартака».

Новый спортивный директор клуба Алешандре Маттос лично курирует сделку и рассчитывает усилить атакующую линию команды.

Маркиньос выступает на левом фланге, его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2027 года.