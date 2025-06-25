Маркиньос может перейти из «Спартака» в «Сантос»

«Сантос» начал переговоры о трансфере 25-летнего нападающего Маркиньоса из московского «Спартака».
Новый спортивный директор клуба Алешандре Маттос лично курирует сделку и рассчитывает усилить атакующую линию команды.
Маркиньос выступает на левом фланге, его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2027 года.
Жаль, конечно, если уйдет, но считать, что "варяги" прониклись спартаковским духом и полюбили Россию, было бы верх наивности.
Жаль, конечно, если уйдет, но считать, что "варяги" прониклись спартаковским духом и полюбили Россию, было бы верх наивности.