 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Маркиньос может перейти из «Спартака» в «Сантос»

вчера, 10:26

«Сантос» начал переговоры о трансфере 25-летнего нападающего Маркиньоса из московского «Спартака».

Новый спортивный директор клуба Алешандре Маттос лично курирует сделку и рассчитывает усилить атакующую линию команды.

Маркиньос выступает на левом фланге, его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиКассьерра хочет покинуть «Зенит»
24 июня
Агент Джикии: «Георгий сейчас в Турции и договаривается о трансфере»
24 июня
СлухиЦСКА возобновил переговоры о трансфере Садулаева
24 июня
Слухи«Зенит» готов купить защитника «Архентинос Хуниорс»
24 июня
В «Крыльях Советов» подтвердили, что Иван Сергеев покинет клуб этим летом
23 июня
СлухиПереговоры по трансферу Карраскаля между «Фламенго» и «Динамо» продолжаются
23 июня
 
Сортировать
Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 15:05
Они не затем сюда приехали, чтобы обратно отчаливать. Домой поедут ближе к пенсии,как денег заработают
Juriur
Juriur
вчера в 12:31
Бразильца явно не устраивает быть постоянно на 4-10 месте в РПЛ.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:29
А с каких таких яиц в заметке указано, что Маркиньос-нападающий?
Жаль, конечно, если уйдет, но считать, что "варяги" прониклись спартаковским духом и полюбили Россию, было бы верх наивности.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:18
Это не утятина. Из Сантоса в Спартак поступило предложение по поводу Маркиньоса. Спартак пока не послал их, но если будут приставать, то может и пошлёт.)
Gotlib
Gotlib ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:10, ред.
...прямо у реки, в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли... 😁
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:59
Ну такую утятину в СМИ публикуют аж уши вянут. То Барко продают , теперь уже до Маркиньоса добрались...)))...Их все устраивает в Спартаке и кто и где ( кроие зенита) им будут платить такую зарплату...я бы скорее поверил если бы зенит с ними вел переговоры...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
Еще один заскучал по Родине?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 