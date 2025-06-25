Экс-игрок «Ливерпуля» Лаллана объявил о завершении карьеры

37-летний английский полузащитник Адам Лаллана объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Лаллана — воспитанник «Саутгемптона», в системе которого он оказался ещё в 2000 году. Дебют за основную команду состоялся в 2006-м.
В 2014 году Лаллана перешёл в «Ливерпуль». Вместе с «красными» полузащитник стал чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В 2020 году Лаллана пополнил ряды «Брайтона», где выступал до июня прошлого года, после чего вернулся в родной «Саутгемптон».
В составе сборной Англии Лаллана провел 34 матча и забил 3 гола.
И да, можете считать меня идейным - я был по обе стороны баррикад, в своё время выигрывал гр. Яшина будучи "писателем", но в итоге, по ряду причин перешёл на другую сторону. Так что я себя не обеляю и другим это делать не советую)))
И ещё, ко всем отношусь уважительно, выступаю за свободу мнений и разнообразие подходов.
И да, можете считать меня идейным - я был по обе стороны баррикад, в своё время выигрывал гр. Яшина будучи "писателем", но в итоге, по ряду причин перешёл на другую сторону. Так что я себя не обеляю и другим это делать не советую)))
И ещё, ко всем отношусь уважительно, выступаю за свободу мнений и разнообразие подходов.