Экс-игрок «Ливерпуля» Лаллана объявил о завершении карьеры

1750841474

вчера, 11:51

37-летний английский полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Лаллана — воспитанник «Саутгемптона», в системе которого он оказался ещё в 2000 году. Дебют за основную команду состоялся в 2006-м.

В 2014 году Лаллана перешёл в «Ливерпуль». Вместе с «красными» полузащитник стал чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2020 году Лаллана пополнил ряды «Брайтона», где выступал до июня прошлого года, после чего вернулся в родной «Саутгемптон».

В составе сборной Англии Лаллана провел 34 матча и забил 3 гола.