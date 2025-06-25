Переход Джикии в «Антальяспор» находится на грани срыва

«Антальяспор» не может подписать контракт с российским защитником Георгием Джикией из-за запрета на регистрацию новых игроков.
Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии, а сам Джикия сейчас пребывает в Анталье.
Однако подписать контракт клуб сможет только после снятия запрета, связанного с финансовыми спорами. Для этого «Антальяспору» необходимо урегулировать вопросы с ФИФА.
Никогда не забуду, как Тюкавин, пяткой, прикольно, из под Джикии, на углу вратарской забил в кубке России. О чём Джикия думал в тот момент, непонятно...
Никогда не забуду, как Тюкавин, пяткой, прикольно, из под Джикии, на углу вратарской забил в кубке России. О чём Джикия думал в тот момент, непонятно...