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Переход Джикии в «Антальяспор» находится на грани срыва

вчера, 12:19

«Антальяспор» не может подписать контракт с российским защитником Георгием Джикией из-за запрета на регистрацию новых игроков.

Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии, а сам Джикия сейчас пребывает в Анталье.

Однако подписать контракт клуб сможет только после снятия запрета, связанного с финансовыми спорами. Для этого «Антальяспору» необходимо урегулировать вопросы с ФИФА.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
А кроме Антальяспор никаких вариантов не искали? Что то агент плоховато работает.)
112910415
112910415
вчера в 13:29
а счастье было так возможно ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:55, ред.
Оказываеться он только Спартаку и нужен был...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:46
Джикии очень и очень не повезло с агентом, но об этом почему то не принято говорить. Панибратсво сгубило Жору, нужно было в интересах Спартака в своё время действовать и держаться за лавку и идти на понижение зарплаты
948ug8yb6yz6
948ug8yb6yz6
вчера в 12:44
Распиаренной бездари давно пора завязать с футболом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:43
Антальяспор довольно крепкий клуб. На Джикию турецкая команда обратила внимание благодаря усилиям агента. Видимо сыграло за грузина то, что он играл в Сборной России. А вот при ближайшем рассмотрении оказалось, что Георгий и в Химках отметился. С запретом на регистрацию новых игроков просто повезло - случай оградил Антальяспор от большой ошибки.
Capral
Capral
вчера в 12:40, ред.
С самого начала было непонятно зачем он им нужен. Игрок техничный, но в ЦЗ использовать опасно- слаб в отборе и в выборе позиции. Можно на фланге, как когдато, Бесков подключил Борю Позднякова, но у Джикии нет того таланта, чтобы на бровке накручивать соперника на скорости... Да и возраст, прямо скажем у Джикии не на перспективу. Когда играл в Спартаке, там его страховал Жиго, а сейчас, кто и где будет это делать? Как по мне, шансы невелики удачно продолжить карьеру. А возможно, кто-то и заинтересуется.
Никогда не забуду, как Тюкавин, пяткой, прикольно, из под Джикии, на углу вратарской забил в кубке России. О чём Джикия думал в тот момент, непонятно...
qsytzz7f5rhq
qsytzz7f5rhq
вчера в 12:29
Скорее всего, турки вовремя одумались.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:23
Прямая дорога в Серикспор.
К Туфану Садыгову.
Там всё будет "хоккей".))
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