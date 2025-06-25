Переход Джикии в «Антальяспор» находится на грани срыва

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вчера, 12:19

«Антальяспор» не может подписать контракт с российским защитником из-за запрета на регистрацию новых игроков.

Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии, а сам Джикия сейчас пребывает в Анталье.