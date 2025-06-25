«Бенфика» обыграла «Баварию» в матче Клубного чемпионата мира

«Бенфика» одержала победу над «Баварией» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).
Голом отметился Андреас Щьелдеруп на 13-й минуте.
«Бенфика» выиграла группу C, набрав 7 очков. «Бавария» стала второй (6 баллов).
«Бенфика» одержала победу над «Баварией» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).
Голом отметился Андреас Щьелдеруп на 13-й минуте.
«Бенфика» выиграла группу C, набрав 7 очков. «Бавария» стала второй (6 баллов).
Не понравился Упомекано. Видно, что набрал лишний вес на больничном и с трудом и медленно востанавливается, а ведь он очень нужен. Не понравилось, что немцы часто проваливались в позиционной атаке, что позволяло, и не раз, Бенфике выбегать в острые контры. Вобщем, вопросов много, а еще больше работы. Моменты конечно были, но это слабое утешение. Бенфику с победой!!! Бавария тоже не в накладе, вышла их группы, но игру надо улучшать, не для этого турнира, а для предстоящего сезона...
Не понравился Упомекано. Видно, что набрал лишний вес на больничном и с трудом и медленно востанавливается, а ведь он очень нужен. Не понравилось, что немцы часто проваливались в позиционной атаке, что позволяло, и не раз, Бенфике выбегать в острые контры. Вобщем, вопросов много, а еще больше работы. Моменты конечно были, но это слабое утешение. Бенфику с победой!!! Бавария тоже не в накладе, вышла их группы, но игру надо улучшать, не для этого турнира, а для предстоящего сезона...