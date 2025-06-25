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«Бенфика» обыграла «Баварию» в матче Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:02
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бенфика» одержала победу над «Баварией» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).

Голом отметился Андреас Щьелдеруп на 13-й минуте.

«Бенфика» выиграла группу C, набрав 7 очков. «Бавария» стала второй (6 баллов).

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Все комментарии
vaschmap
vaschmap
сегодня в 05:47
В 21-м веке Бавария была сильна только при Хайнкесе и Флике. Всё остальное - попытки найти своё место под солнцем.
Клоппа нужно уговаривать, больше никто мюнхенцев из трясины не вытянет.
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Похоже немцам не очень-то и нужна была любой ценой победа в этом конкретном матче, сработал знаменитый немецкий прагматизм. А для португальцев на кону стоял выход в следующий этап турнира. Дальше будет интереснее.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
Баварцам работать и работать !
dek3v3hmm95s
dek3v3hmm95s
сегодня в 03:18
Неожиданно Бенфика немцев отщьелдерупила
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:12
В ходе турнира экспериментов не делают, если хотят завоевать трофей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:05
Бавария досрочно вышла в плей офф. Компани посмотрел как играет резерв, ротация хорошая вещь.
Capral
Capral ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 01:41
А что показал Ливерпуль в ЛЧ весной?
Capral
Capral
сегодня в 01:40
Ну конеш не осталось, ведь главный спец в Барселоне- с 56ьнымы офсайдными ловушками публику забавляет...
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:20
Бавария проиграла...., а должны были выиграть?
Конечно, Компани позовут, ведь настоящих спецов не осталось в Германии. Там пресса, критиканы...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:08
Этот матч показал, что он не тренер уровня Баварии. Максимум второй лиги. Сила тренера определяется не в бундеслиге, где Бавария доминант, также как и ПСЖ. А в ЛЧ и во таких матчах
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:48
За какие заслуги? За то, что в первый же свой сезон сделал команду чемпионом и вернул команду к жизни, после провала Тухеля. За то, что фактически воскресил мертвейшего Упомекано и заставил играть Киммиха, а также- дал зеленый свет Мусиале и многое другое. Да, Компани, пока еще- способный физрук, но это только второй его сезон, и сразу с главной командой нации...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:17, ред.
С победой лиссабонский клуб и всех болельщиков! Вы заслужили эту победу. Бавария пока вообще непонятно во что играет. Как можно было додуматься до того, чтоб назначить на место главного тренера команды Венсана Компани? За какие заслуги, как говорится?! Баварию пока вообще не вижу в числе фаворитов. Но всё ещё впереди. Посмотрим, как они сыграют в следующих играх... И ещё, как они ещё не продали Сане? Думал посмотреть этот матч, чтоб посмотреть игру Каррераса. А где он вообще?
Capral
Capral
сегодня в 00:16, ред.
Называется- не хочешь ср...ть не мучай ж...у. Если Баварии так нужна была эта победа, то почему сразу не выставить основу, зачем эти глупые эксперименты? Игра еще раз показала, что второго состава у мюнхенцев нет. Даже выход Киммиха во 2-м тайме, умнее, игру Баварии не сделал. Количество мелких передач по периметру игру не обострило. В позиционной атаке проблемы у Баварии просматриваются. Оно и понятно, если нет быстрого ЦН, как можно обострять и на кого играть- на Мюллера, который признан самым корявым игроком немецкого футбола? Кейн пытался разогнать атаку, но на кого играть- на тупого Сане? Не знаю как будет в ПО, но сегодня, игра оголила проблемы Баварии.

Не понравился Упомекано. Видно, что набрал лишний вес на больничном и с трудом и медленно востанавливается, а ведь он очень нужен. Не понравилось, что немцы часто проваливались в позиционной атаке, что позволяло, и не раз, Бенфике выбегать в острые контры. Вобщем, вопросов много, а еще больше работы. Моменты конечно были, но это слабое утешение. Бенфику с победой!!! Бавария тоже не в накладе, вышла их группы, но игру надо улучшать, не для этого турнира, а для предстоящего сезона...
salleeh
salleeh
сегодня в 00:10
Не знаю что меня больше бесило, плохая, отвратительная игра Сане или комментатор на okko. Такое впечатление, что Бавария вышла на этот матч с непонятной целью, выиграть или проиграть и играть она начала только во второй половине встречи… Скорее всего не хотят попасть на бразильцев, отсюда и матч такой скомканный получился…
BENFICA
BENFICA
сегодня в 00:05
Орлы с победой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Во втором тайме баварцы знатно "придушили" Бенфику!) но Санэ запорол все, что только мог, а Трубин тащил)
С победой "орлов"!
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