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Будущее Сафонова в ПСЖ остаётся под вопросом

вчера, 12:52

Будущее российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» остаётся неопределённым.

Клуб пока не принял решение по его статусу, ожидая исхода переговоров с Джанлуиджи Доннаруммой, который требует улучшения условий контракта.

В случае ухода итальянца, ПСЖ может начать поиски нового основного голкипера, что может повлиять на перспективы Сафонова.

Внутри клуба также обсуждаются возможные репутационные риски на фоне геополитической ситуации, особенно в случае одновременного присутствия в команде российского вратаря и потенциального приглашения украинского защитника Ильи Забарного.

Рассматриваются варианты аренды или продажи Сафонова, окончательное решение будет принято после завершения трансферных переговоров.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:10
Сафонову надо в Серии А или Бундеслига
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:23, ред.
Вчера soccer упоминал варианты с арендой Сафонова в Борнмут или Галатасарай. Учитывая политическую подоплёку в Англии может возникнуть аналогичная ситуация, тогда в таком случае предпочтительнее было бы продолжение карьеры в Турции, а ещё лучше дома в России, но наверное не многие у нас потянут его зарплату. Но в любом случае Матвею нужна игровая практика, а то так и в Сборную страны Валерий Георгиевич перестанет приглашать.
Болейте за своих, а не против чужих!
kmcjs54r3h98
kmcjs54r3h98
вчера в 14:19
Да это даже лучше. Нет смысла лавку полировать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:16
Если так посудить, то смысла Сафонову сидеть дальше в ПСЖ нет, наврятли он там будет основным вратарем, если даже уйдет итальянец. Ему бы в какой нибудь европейский крепкий середняк, чтобы иметь постоянную игровую практику.
Брулин
Брулин
вчера в 13:44
Ожидания, осень 2024: Мотя задвинет Доннаруму. vs Реальность, лето 2025: ПСЖ ищет куда бы задвинуть Мотю.
112910415
112910415
вчера в 13:27
итак, пора в путь ?
Capral
Capral
вчера в 13:15
Забарный, как игрок на своей позиции видится более перспективным, чем Матвей на своей. Украинец еще в киевском Динамо обращал на себя внимание нестандартным игровым мышлением. Ну и откровенно говоря, приглашение Сафонова в ПСЖ не очень было понятно, даже на замену итальянцу. Фактически, Матвей, на лавке в Париже теряет игровую квалификацию. Не все же такие хитрые как Захарян, кому-то и поиграть хочется...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:00
И это называется СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ? Мне кажется, что Сафонову лучше уйти из ПСЖ, ему не дадут спокойно жить и работать в клубе.
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