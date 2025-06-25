Будущее Сафонова в ПСЖ остаётся под вопросом

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вчера, 12:52

Будущее российского вратаря в «Пари Сен-Жермен» остаётся неопределённым.

Клуб пока не принял решение по его статусу, ожидая исхода переговоров с , который требует улучшения условий контракта.

В случае ухода итальянца, ПСЖ может начать поиски нового основного голкипера, что может повлиять на перспективы Сафонова.

Внутри клуба также обсуждаются возможные репутационные риски на фоне геополитической ситуации, особенно в случае одновременного присутствия в команде российского вратаря и потенциального приглашения украинского защитника .

Рассматриваются варианты аренды или продажи Сафонова, окончательное решение будет принято после завершения трансферных переговоров.