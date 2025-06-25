«Челси» разгромил «Эсперанс» и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

«Челси» обыграл «Эсперанс» (3:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.
В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил защитник «Челси» Тосин Адарабиойо, а спустя две минуты Лиам Делап удвоил преимущество «синих». В дополнительное ко второму тайму время Тайрик Джордж довёл счёт до разгромного.
«Челси» вышел в плей-офф со второго места в группе и сыграет в 1/8 финала с «Бенфикой», а «Эсперанс» покидает турнир.
Не смотрел матч. Только короткий обзор.
А как играли Сантос, Сарр, Эссуго?
А Гиу норм заменил Делапа?
Почти все по пол тайма играли...
Не смотрел матч. Только короткий обзор.
А как играли Сантос, Сарр, Эссуго?
А Гиу норм заменил Делапа?
Почти все по пол тайма играли...
ранс"
ранс"
Челси с заслуженной победой и выходов в 1/16... там вроде с Бенфикой будут катать....это уже интересней
Челси с заслуженной победой и выходов в 1/16... там вроде с Бенфикой будут катать....это уже интересней