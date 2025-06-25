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«Челси» разгромил «Эсперанс» и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

вчера, 08:26
ЭсперансЛоготип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)0 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Эсперанс» (3:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил защитник «Челси» Тосин Адарабиойо, а спустя две минуты Лиам Делап удвоил преимущество «синих». В дополнительное ко второму тайму время Тайрик Джордж довёл счёт до разгромного.

«Челси» вышел в плей-офф со второго места в группе и сыграет в 1/8 финала с «Бенфикой», а «Эсперанс» покидает турнир.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:04
за 20 лет Пенсы сильно деградировали. Вспоминаю времена Легенндарного Челси,когда играли Чех,Терри,Лэмп, ДРОГБА, тогда какая была команда , каждый игрок творил историю. Потом вроде нормально ,но уже с регрессом Куртуа и Азар, оба игрока делали своё дело,остальных то и вспомнить толком некого... Смотрю сейчас на клуб,жалкое зрелище,аж плакать хочется. Нет ни голкипера,нет ни защитника,нет ни центра и даже нападающего. Да в принципе и тренера,как такового тоже нет. Раньери-Моуриньо- Хиддинк-Анчелотти,,, ну и потом уже тренеры более низкого класса.
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:20
Добрый вечер! Возможно отвечу банально, но Эсперанс это не тот клуб, по игре с которым стоит оценивать игроков. Просто мертвый клуб, который ничего не создал за 90+ мин игры. На их фоне выделил бы игру Энцо и Дэлапа. Что касается тех, кто интересен Вам, живее всех отбегал Сантос, но тоже не прям таки ах....матч смотрел до 80-й минуты, поэтому Сарра не видел в действии, а Гиу ну так...ничем не отметился, даже вспомнить нечего, в отличии от того же Сантоса, бразилец и бил, и обострчл, и нарушал...
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:40
Привет!
Не смотрел матч. Только короткий обзор.
А как играли Сантос, Сарр, Эссуго?
А Гиу норм заменил Делапа?
Почти все по пол тайма играли...
azkan
azkan
вчера в 12:40
Челси с победой и с выходом в плейофф!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:13
Челси оправдает вложения Боули))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:01
В целом Челси молодцы, не то что некоторые команды игравшие с ФК "Эспе
ранс"
Comentarios
Comentarios ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:54
Свистел куда не лень
6tntzk34yum3
6tntzk34yum3
вчера в 09:51
Бенфика тоже не подарок.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:39
Челси просто сильнее намного
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:57
Кто смотрел матч??? Главным действующим лицом на поле был судья, а точнее клоун со свистком))) Яэль Фалькон Перес явно топил за тунисский клуб!)
Челси с заслуженной победой и выходов в 1/16... там вроде с Бенфикой будут катать....это уже интересней
Гость
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