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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Зидан встал на защиту Роналду, воспользовавшегося телефоном, чтобы оценить свою травму

сегодня, 18:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)7 : 1Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоМатч завершен

Во время матча 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Депортиво» нападающему мадридцев Криштиану Роналду разбили голову. Многим поклонникам футбола не понравилось, что португалец попросил у клубного доктора телефон, чтобы оценить тяжесть травмы. Наставник «сливочных» Зинедин Зидан не считает, что футболист сделал нечто неправильное:

«Мы не можем контролировать то, что говорят люди. Он взял телефон, просто чтобы увидеть, что произошло, узнать, насколько большое рассечение. Вот и все.

Роналду хотел узнать, сможет ли он продолжать матч, об этом игрок сообщил нам в раздевалке. Ему наложили швы, и он вернулся».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 21:41
ну и вправду. что тут такого. он же это уже не на поле сделал!!!
TypXXI
TypXXI
сегодня в 21:06
Женщина должна следить за лицом.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:16
Барсуки от пустой бутылки в предсмертных судорогах пол командой пребывали-это по "мужски",а Рон со швами на лице-это "макияж"? Странные люди однако.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:14
ALBA BARCELONA 21:
Зидан прав.Зидан благородный очень.
Нет лучше так, Зидан прав. Роналду благородный олень
cska plus
cska plus
сегодня в 20:02
Ничего преступного.
denmig
denmig
сегодня в 19:35
Это башка рональды - ему и решать! Молодец! А недовольные пусть о своих пустых не заботятся!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:29
Зидан прав.Зидан благородный очень.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил gentlewolf
сегодня в 19:29
gentlewolf:
Нет, он Рональдо должен был с матюками размазать по харе кровь грязным кулаком, промакнуть футболкой и рваться доиграть матч сквозь обьятия врача. Это, мля, видимо по мужски! После удара по башке человек смог хладнокровно рассчитать свои действия, попытаться адекватно оценить ущерб и вернуться в игру. Так нет же, все начали искать в этом тайный позорный смысл. Для поклонником мужественной барселоны - вспомните как половина вашего основного состав от одной бутылки, пластиковой, замечу, бутылки с водой, попадали на поле как кегли. И уймитесь.
Да знатный страйк тогда был))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:19
Нет, он Рональдо должен был с матюками размазать по харе кровь грязным кулаком, промакнуть футболкой и рваться доиграть матч сквозь обьятия врача.
Это, мля, видимо по мужски!
После удара по башке человек смог хладнокровно рассчитать свои действия, попытаться адекватно оценить ущерб и вернуться в игру.
Так нет же, все начали искать в этом тайный позорный смысл.
Для поклонником мужественной барселоны - вспомните как половина вашего основного состав от одной бутылки, пластиковой, замечу, бутылки с водой, попадали на поле как кегли.
И уймитесь.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 18:47
Всё правильно - дамы должны следить за макияжем...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:41
Все правильно делает Зизу. Тренер горой за своих игроков!
112910415
112910415
сегодня в 18:36
никакой проблемы, всё нормально
Faustello
Faustello
сегодня в 18:33
Зизу превращается в балабола
FERIS
FERIS
сегодня в 18:30
По любому э о хейтеры и барсуки подняли вой.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:26
вполне логичный поступок. когда кто-то ударяется или ещё что-то он обычно смотрит на место удара, рефлекс, а так как у него травма на голове была, то как ещё бы он посмотрел?

о5 каталашки воду мутят.
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