Зидан встал на защиту Роналду, воспользовавшегося телефоном, чтобы оценить свою травму

Во время матча 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Депортиво» нападающему мадридцев Криштиану Роналду разбили голову. Многим поклонникам футбола не понравилось, что португалец попросил у клубного доктора телефон, чтобы оценить тяжесть травмы. Наставник «сливочных» Зинедин Зидан не считает, что футболист сделал нечто неправильное:
«Мы не можем контролировать то, что говорят люди. Он взял телефон, просто чтобы увидеть, что произошло, узнать, насколько большое рассечение. Вот и все.
Роналду хотел узнать, сможет ли он продолжать матч, об этом игрок сообщил нам в раздевалке. Ему наложили швы, и он вернулся».
о5 каталашки воду мутят.
о5 каталашки воду мутят.
Это, мля, видимо по мужски!
После удара по башке человек смог хладнокровно рассчитать свои действия, попытаться адекватно оценить ущерб и вернуться в игру.
Так нет же, все начали искать в этом тайный позорный смысл.
Для поклонником мужественной барселоны - вспомните как половина вашего основного состав от одной бутылки, пластиковой, замечу, бутылки с водой, попадали на поле как кегли.
И уймитесь.
Это, мля, видимо по мужски!
После удара по башке человек смог хладнокровно рассчитать свои действия, попытаться адекватно оценить ущерб и вернуться в игру.
Так нет же, все начали искать в этом тайный позорный смысл.
Для поклонником мужественной барселоны - вспомните как половина вашего основного состав от одной бутылки, пластиковой, замечу, бутылки с водой, попадали на поле как кегли.
И уймитесь.