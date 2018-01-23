Зидан встал на защиту Роналду, воспользовавшегося телефоном, чтобы оценить свою травму

Во время матча 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Депортиво» нападающему мадридцев Криштиану Роналду разбили голову. Многим поклонникам футбола не понравилось, что португалец попросил у клубного доктора телефон, чтобы оценить тяжесть травмы. Наставник «сливочных» Зинедин Зидан не считает, что футболист сделал нечто неправильное:

«Мы не можем контролировать то, что говорят люди. Он взял телефон, просто чтобы увидеть, что произошло, узнать, насколько большое рассечение. Вот и все.

Роналду хотел узнать, сможет ли он продолжать матч, об этом игрок сообщил нам в раздевалке. Ему наложили швы, и он вернулся».