Мата встретится с Дональдом Трампом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Футболист будет присутствовать на саммите в качестве основателя фонда, который призывал футболистов и тренеров жертвовать один процент от зарплаты на благотворительность.

Форум начался 23 января и завершится 26 января. На нем будут присутствовать влиятельные личности, в числе которых президент США Дональд Трамп и глава компании Microsoft Билл Гейтс.