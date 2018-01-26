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«Реал» сможет рассчитывать на Роналду в матче с «Валенсией»

сегодня, 14:39
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 18:15 Не начался

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен помочь своей команде в 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Напомним, что португалец заработал рассечение на лице в поединке прошлого тура против «Депортиво», из-за чего пропускал встречу против «Леганеса» в Кубке Испании, которая закончилась фиаско для «сливочных». Роналду оправился и готов играть, утверждает источник.

При это мадридцы завтра не смогут рассчитывать на услуги Дaниэля Себальоса и Хесуса Вальехо, которые пропустили тренировку из-за повреждений.

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Все комментарии
vale46
vale46
сегодня в 19:35
Каким образом он поможет?голы не забивает всё равно!
TypXXI
TypXXI
сегодня в 17:00
На Роналду может, на очки не может. АХахахахахаахахахаахаха
kola111111111111
kola111111111111 ответил КЭТиК
сегодня в 16:57
КЭТиК:
А фаворит-то Валенсия.
а ты посмотри коффициэнт и узнаешь кто фаворит
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:34
Давай Реал рви Валенсию.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:22
В каком качестве? Валенсия фаворит данной игры, Зидан нервно курит! Добраться бы до ПСЖ....
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 15:17
Роналду нужен в играх ЛЧ, там он хоть что-то показывает, в Ла Лиге весь Реал никакой в этом сезоне
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:55
А фаворит-то Валенсия.
амурец
амурец
сегодня в 14:46
если Роналду будет такой как весной прошлого года то Валенсии не завидую, а если как в матче с Барселоной, то лучше не надо
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:44
И без него справяться
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