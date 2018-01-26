«Реал» сможет рассчитывать на Роналду в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен помочь своей команде в 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Напомним, что португалец заработал рассечение на лице в поединке прошлого тура против «Депортиво», из-за чего пропускал встречу против «Леганеса» в Кубке Испании, которая закончилась фиаско для «сливочных». Роналду оправился и готов играть, утверждает источник.

При это мадридцы завтра не смогут рассчитывать на услуги Дaниэля Себальоса и Хесуса Вальехо, которые пропустили тренировку из-за повреждений.