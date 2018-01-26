«Краснодар» потерпел поражение от «Астаны»

Еще один российский клуб уступил «Астане» в контрольном матче на зимнем сборе. Вслед за «Спартаком» поражение от казахстанской команды потерпел «Краснодар».

”Краснодар” - ”Астана” - 1:3 (1:3)

Голы : Классон 35 - Малый 8, Томасов 24, Томасов 44.

”Краснодар”, 1-й тайм: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Стежко, Петров, Жигулев, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев, Иван.

”Краснодар”, 2-й тайм: Синицын, Калинин, Нестеренко, Мартынов, Янбаев, Ристич, Шишкин, Вандерсон, Жоаозиньо, Воробьев, Жигулев (Газинский 62).

Главный тренер: Игорь Шалимов.