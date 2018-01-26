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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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«Краснодар» потерпел поражение от «Астаны»

сегодня, 16:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

Еще один российский клуб уступил «Астане» в контрольном матче на зимнем сборе. Вслед за «Спартаком» поражение от казахстанской команды потерпел «Краснодар».

”Краснодар” - ”Астана” - 1:3 (1:3)
Голы: Классон 35 - Малый 8, Томасов 24, Томасов 44.

”Краснодар”, 1-й тайм: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Стежко, Петров, Жигулев, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев, Иван.
”Краснодар”, 2-й тайм: Синицын, Калинин, Нестеренко, Мартынов, Янбаев, Ристич, Шишкин, Вандерсон, Жоаозиньо, Воробьев, Жигулев (Газинский 62).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Ваня лучший
сегодня в 21:17
Указываешь на чужие ошибки сам допуская их.Не диктант пишем.Ничего личного,удачи
Ironyfan
Ironyfan ответил морозз
сегодня в 21:06
морозз:
Представляю, что Астана сделала бы с конями и бомжами, которых Спартак издевательски вынес в последних матчах чемпионата России? Повезло этим двум гламурным клубам не по-децки!
Думаешь, 5-1!?)
Colonist
Colonist ответил Igo0rek
сегодня в 19:36
Потому что, его команда выше ЦСКА!
mangoх12
mangoх12 ответил морозз
сегодня в 19:34
морозз:
Представляю, что Астана сделала бы с конями и бомжами, которых Спартак издевательски вынес в последних матчах чемпионата России? Повезло этим двум гламурным клубам не по-децки!
а что Спартак издевательски не вынес Ливерпуль Астану или китайцев ?? Ответ прост : Нет Николаева с Безбородовым -нет побед)) - аххахх
Филипповых
Филипповых ответил piercman
сегодня в 19:31
    mangoх12
    mangoх12 ответил makkie
    сегодня в 19:27
    makkie:
    Чемпионы товарняков - Астана и Зенит) Медали в студию!
    makkie отмазался за проигрыш Астане))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:53
    Астане есть, что доказывать росклубам, есть шанс засветиться игрокам, да и как соседям всегда хочется быть лучше, выше, сильней. Росклубы рассматривают эти встречи чисто, как этап подготовки и задницы по любому не рвут. Но сопернику надо отдать должное, за то, что заставляют раскрывать глаза широко.
    Klassе
    Klassе ответил piercman
    сегодня в 18:52
    piercman:
    ещё одно дно. выпустите зенит или цска против астаны - покажем спартачам, как надо играть. впрочем, совсем скоро будет мастер-класс на примере марибора. вангую, после игры у спартачей найдётся, чем заняться)
      Миклухо Маклаевич
      Миклухо Маклаевич ответил Ваня лучший
      сегодня в 18:49
      Ваня лучший:
      Саныч, хоть ты мне и друг, но истина дороже. Во-первых надо писать по-деТСки, а не по-деЦки (как ты написал), а во-вторых, нельзя переносить игры прошлого года на подгтовительный период этого. Совсем не факт, что Зенит и Цска проиграли бы, хотя на этапе подготовки результат не так важен. И к тому же травмы. Поэтому, старина, давай договоримся на этом сайте хоть мы с тобой , да еще пара-тройка людей будет обсуждать футбол, а не зубоскалить и поливать грязью других. Согласен, дружище?
      по-моему ты только этим и занимаешься на ветках Зенита
      морозз
      морозз ответил salaga
      сегодня в 18:43
      salaga:
      Воображение у тебя горадо богаче действительности.
      А что не так с воображением? Правдиво же всё сказал?
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил морозз
      сегодня в 18:33
      морозз:
      Представляю, что Астана сделала бы с конями и бомжами, которых Спартак издевательски вынес в последних матчах чемпионата России? Повезло этим двум гламурным клубам не по-децки!
      Саныч, хоть ты мне и друг, но истина дороже. Во-первых надо писать по-деТСки, а не по-деЦки (как ты написал), а во-вторых, нельзя переносить игры прошлого года на подгтовительный период этого. Совсем не факт, что Зенит и Цска проиграли бы, хотя на этапе подготовки результат не так важен. И к тому же травмы. Поэтому, старина, давай договоримся на этом сайте хоть мы с тобой , да еще пара-тройка людей будет обсуждать футбол, а не зубоскалить и поливать грязью других. Согласен, дружище?
      salaga
      salaga ответил морозз
      сегодня в 18:30
      морозз:
      Представляю, что Астана сделала бы с конями и бомжами, которых Спартак издевательски вынес в последних матчах чемпионата России? Повезло этим двум гламурным клубам не по-децки!
      Воображение у тебя горадо богаче действительности.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 18:26
        Adik_96
        Adik_96
        сегодня в 18:17
        После этого думаю российские болельщики перестанут сравнивать КПЛ с РФПЛ!)
        112910415
        112910415
        сегодня в 18:16
        не беда
        Selim Yavuz
        Selim Yavuz
        сегодня в 18:16
        Астана просто сильнее,многие не догадываются насколько хороша эта команда. С победой,братья Тюрки!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 18:13
        Футболисты Астаны - большие молодцы! Да, это всего лишь товарищеский матч, но тем не менее. Невооруженным глазом видно, что уровень футболе в Казахстане растет семимильными шагами!
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил piercman
        сегодня в 18:13
          Квадратный Мяч
          Квадратный Мяч
          сегодня в 18:12
          А чего удивляться? Астана в плей офф Лиги Европы вышла, причём из непростой группы, а Краснодар даже в групповой турнир не попал.
          DVOK68
          DVOK68
          сегодня в 18:11
          Товарняк
          Bekelman55
          Bekelman55
          сегодня в 18:04
          актуально даже 15 лет спустя
          морозз
          морозз
          сегодня в 18:01
          Представляю, что Астана сделала бы с конями и бомжами, которых Спартак издевательски
          вынес в последних матчах чемпионата России? Повезло этим двум гламурным клубам не по-децки!
          MALOVAR
          MALOVAR
          сегодня в 18:00
          не стыдно проиграть Астане ,стыдно не обыграть питерцев (3-1)
          CSKA Rek
          CSKA Rek
          сегодня в 17:54
          Для Астаны гляжу нет соперников,молодцы!
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          сегодня в 17:46
          Молодцы, вроде как зенит только Казахи.
          номер 12
          номер 12 ответил Dauletbek
          сегодня в 17:39
          Dauletbek:
          Почему-то у меня красный фон на соккере
          это норма. Сайт вообще глючный стал
          Аденн
          Аденн
          сегодня в 17:33
          зенита в товарняках в не конкуренции. бу-га-га
          Ну, а остальные просто готовятся к сезону.
          Адвокат 76
          Адвокат 76
          сегодня в 17:33
          Совсем не удивительный итог данного товарняка.
          yeychanin23
          yeychanin23
          сегодня в 17:25
          Все сильнее "шалимовщина" укореняется на Кубани...)
          MIKITA463295
          MIKITA463295
          сегодня в 17:18
          Читая коменты самое смешное в них проиграл Краснодар,а виноват Спартак...
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