Роналду: «Мне нравится Испания, и я люблю этот клуб. Конечно, я хочу здесь остаться»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится играть в Испании за «Реал», и он хотел бы здесь остаться. Напомним, недавно в прессе ходило много слухов о конфликте португальского форварда с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом и желании Роналду покинуть «Реал».

«Конечно, я хочу здесь остаться. Я живу Мадриде с 2009 года, мне нравится здешняя погода и люди. К тому же, это близко к Португалии, куда я могу добраться на авто.

Испания – замечательная страна, она мне нравится, и я люблю этот клуб».