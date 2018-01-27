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Роналду: «Мне нравится Испания, и я люблю этот клуб. Конечно, я хочу здесь остаться»

сегодня, 01:58

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится играть в Испании за «Реал», и он хотел бы здесь остаться. Напомним, недавно в прессе ходило много слухов о конфликте португальского форварда с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом и желании Роналду покинуть «Реал».

«Конечно, я хочу здесь остаться. Я живу Мадриде с 2009 года, мне нравится здешняя погода и люди. К тому же, это близко к Португалии, куда я могу добраться на авто.

Испания – замечательная страна, она мне нравится, и я люблю этот клуб».

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Все комментарии
vale46
vale46
сегодня в 10:51
Мля то уйти хочу,то остаться хочу и каждый год по два раза!
112910415
112910415
сегодня в 07:52
ура, гармония достигнута
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:43
Человек наслаждается жизнью, а она точно не зависит от комментариев на Соккере.
NOVA
NOVA
сегодня в 03:18
ну так и продолжай играть за лучший клуб мира, как тотти за рому играл!!! главное чтоб форма не подкачала, удачи!!!
Kerri
Kerri
сегодня в 02:42
Слова....Слова....
Saang
Saang
сегодня в 02:36
После этих слов он просто обязан перейти в Барсу. Как та ночная бабочка... Ну вы знаете её... Луиша Фигу её зовут...
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 02:05
да и так все это знают... просто барсучата любят на скамейках с бабушками посидеть, посплетничать, вот и распускают все эти слухи.
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