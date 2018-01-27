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Роналду: «Хочу выиграть чемпионат мира и планирую завершить карьеру в 41 год»

сегодня, 03:01

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не считает свою национальную команду фаворитом ЧМ-2018, а также сообщил, что планирует завершить карьеру футболиста, когда ему будет 41 год:

«Я бы сказал, что завоёвывать важные титулы для португальской команды – это моя мечта, и в 2016 году мы выиграли чемпионат Европы. Вы спрашиваете меня, хочу ли я победить на ЧМ, и я, конечно, отвечу: „Да“. Португалия не является фаворитом турнира, но для нас это даже хорошо.

Мой план состоит в том, чтобы завершить карьеру в 41 год, чего, скорее всего, будет не так просто достичь. Поэтому я ценю то, что происходит в настоящий момент».

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 10:35
Этой новости уже как 3 года епт.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:56
Психологи -на выход!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:16
"Поэтому я ценю то, что происходит в настоящий момент" ))))

Сборная дома не выигрывает у американцев....Реал отстаёт на 19 очков в чемпе от лидера.....

А он ценит.........правильный подход....
борька
борька
сегодня в 08:52
Да,сбудудся твои мечты
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:42
Наверно вместе с сыном хочет поиграть
112910415
112910415
сегодня в 08:30
стремиться - нужно
достичь - невозможно
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:12
Ну, что же, карты в руки....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:11
Мечтатель, однако!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 07:51
Где-нибудь в эмиратах и доиграет
cska plus
cska plus
сегодня в 07:47
Великий Рон должен стать чемпионом мира.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:17
Нормальные желания
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:11
Выиграть вряд ли, а до 41 года играть вполне можно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:50
Португалия чемпион мира - это фантастика. До 41 на уровне Ла Лиги он кречно не доиграет, а вот в Китае или МЛС, учитывая его брендовость и популярность - легко.
NGY
NGY
сегодня в 06:08
Все зависит от здоровья, которое с годами не улучшается!
piercman
piercman
сегодня в 04:50
уйдёт, допустим, в 35 из реала. млс, катар, китай, индия. до 41 вполне реально.только зачем?
амурец
амурец
сегодня в 04:13
ну до 41 года на таком уровне он играть наверное не сможет
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:31
Еще восемь лет, это много, но вполне реально.
Главное, чтобы не мучил ни себя, ни команду, как Тотти на закате карьеры.
NOVA
NOVA
сегодня в 03:16
ну удачи!!! пока играется надо играть!!!
eaguar
eaguar
сегодня в 03:06
До 41 это сложно .
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