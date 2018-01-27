Роналду: «Хочу выиграть чемпионат мира и планирую завершить карьеру в 41 год»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не считает свою национальную команду фаворитом ЧМ-2018, а также сообщил, что планирует завершить карьеру футболиста, когда ему будет 41 год:

«Я бы сказал, что завоёвывать важные титулы для португальской команды – это моя мечта, и в 2016 году мы выиграли чемпионат Европы. Вы спрашиваете меня, хочу ли я победить на ЧМ, и я, конечно, отвечу: „Да“. Португалия не является фаворитом турнира, но для нас это даже хорошо.

Мой план состоит в том, чтобы завершить карьеру в 41 год, чего, скорее всего, будет не так просто достичь. Поэтому я ценю то, что происходит в настоящий момент».