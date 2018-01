Роналду: «Я по-прежнему прекрасен!»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил неприятное повреждение во время матча 20-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (7:1). На место рассечения португальцу наложили швы, однако уже на следующий день футболист вышел на тренировку с серьезными гематомами. Впрочем, форвард нисколько не переживает из-за травмы:

«Соперники часто меня бьют, надо же им как-то меня остановить. В этот раз мне не очень повезло.

Но теперь я чувствую себя лучше и счастлив. Я по-прежнему прекрасен! Мой внешний вид такой же, как и раньше. Никаких проблем».

Cristiano Ronaldo uses doctor's phone to check horror head injury https://t.co/XGsJRIGEyW pic.twitter.com/ZM2Mj0a7KR

I want to stay here, I love this club: @Cristiano quashes @realmadrid exit talkhttps://t.co/E8ukfgfr3A pic.twitter.com/xCge3B8sYg