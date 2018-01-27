Top.Mail.Ru
Роналду: «Я по-прежнему прекрасен!»

27 января 2018, 15:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)7 : 1Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил неприятное повреждение во время матча 20-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (7:1). На место рассечения португальцу наложили швы, однако уже на следующий день футболист вышел на тренировку с серьезными гематомами. Впрочем, форвард нисколько не переживает из-за травмы:

«Соперники часто меня бьют, надо же им как-то меня остановить. В этот раз мне не очень повезло.

Но теперь я чувствую себя лучше и счастлив. Я по-прежнему прекрасен! Мой внешний вид такой же, как и раньше. Никаких проблем».

MSN-thebest
MSN-thebest
29 января 2018 в 14:49
Свет мой, зеркальце, скажи...
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января 2018 в 22:45
И это обладатель ЗМ
112910415
112910415
27 января 2018 в 18:54
а когда-то футболистом был
13 RUS
13 RUS
27 января 2018 в 18:42
Еще один пупсик
Zidane.5
Zidane.5
27 января 2018 в 18:41
Криштиану нормально троллит.))))
YRunner
YRunner
27 января 2018 в 18:12
    neomessi
    neomessi
    27 января 2018 в 17:55
    ))))
    Wizard 10
    Wizard 10
    27 января 2018 в 17:11
    Почему не в главных?
    КЭТиК
    КЭТиК
    27 января 2018 в 17:10
    Сегодня Валенсия поимеет прекрасного.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    27 января 2018 в 17:08
    Так-то походу нехило прилетело
    Islam0500
    Islam0500
    27 января 2018 в 17:03
    Чуть ли не впервые вижу его с щетиной
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    27 января 2018 в 16:36
    Главное, чтобы Бадру нравился :)
    manutd navsegda
    manutd navsegda
    27 января 2018 в 16:32
      SHMEL
      SHMEL
      27 января 2018 в 16:30
      Главное-запостил!
      Чучело.
      memphis
      memphis
      27 января 2018 в 16:22
      Он решил показать, что он типо тоже мужик
      marvel777
      marvel777
      27 января 2018 в 16:13
      посмотрите на меня,посадите на коня
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
      27 января 2018 в 16:13
      Э, Месси не в теме! Ты его сюда не приплетай!
      Байкал-38
      Байкал-38
      27 января 2018 в 16:11
      Да такого ещё в мировом футболе не было!
      Короче все всё поняли!
      Гадя Петрович
      Гадя Петрович
      27 января 2018 в 16:07
      Не повезло ему конечно.
      Ведь для бабы шрамы на роже это пИчалька.
      311
      311
      27 января 2018 в 16:06
      А гном по-прежнему отвратителен!)
      За адекватность
      За адекватность
      27 января 2018 в 16:02, ред.
      "Свет мой зеркальце скажи, кто на свете всех милее, всех румяней и белее?""Ты прекрасен спору нет, но живет без всякой славы, средь зеленые дубравы, у семи богатырей Месси,он тебя милей"
      Easty
      Easty
      27 января 2018 в 16:00
      Заголовок прям как по заказу.
