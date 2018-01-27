Роналду: «Я по-прежнему прекрасен!»

1517057985

27 января 2018, 15:59

Нападающий «Реала» получил неприятное повреждение во время матча 20-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (7:1). На место рассечения португальцу наложили швы, однако уже на следующий день футболист вышел на тренировку с серьезными гематомами. Впрочем, форвард нисколько не переживает из-за травмы:

«Соперники часто меня бьют, надо же им как-то меня остановить. В этот раз мне не очень повезло.

Но теперь я чувствую себя лучше и счастлив. Я по-прежнему прекрасен! Мой внешний вид такой же, как и раньше. Никаких проблем».