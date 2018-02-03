Тотти: «Я не чувствую себя звездой, считаю себя обычным человеком»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти признался, что был психологически сломлен, когда завершил карьеру игрока.



«Эмоции не дают вам покоя, когда вы решаете завершить карьеру, с этим очень трудно справиться. Когда вы носите одну и ту же футболку на протяжении 25 лет, то последний день дается очень тяжело. Однако я доволен тем, как прошла моя карьера.



Я не чувствую себя звездой, считаю себя обычным человеком. На поле я всегда пытался играть так, чтобы болельщики могли меня оценить. Я всегда старался изо всех сил».