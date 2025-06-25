Бывшего главного тренера сборной Англии Саутгейта посвятили в рыцари

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт удостоился рыцарского звания. Церемония посвящения прошла 25 июня в Виндзорском замке, награду вручил принц Уильям.
Специалист был отмечен за свои заслуги перед футболом. В качестве рулевого национальной команды он два раза подряд выходил в финал чемпионата Европы (2020 и 2024), а также доходил до полуфинала ЧМ-2018.
Саутгейт стал четвёртым тренером сборной Англии, посвящённым в рыцари, после Уолтера Уинтерботтома, Альфа Рэмси и Бобби Робсона.
Буду очень рад, если Томас опровергнет мой пессимизм и докажет обратное, своей победой на ЧМ!!!!!!!
Буду очень рад, если Томас опровергнет мой пессимизм и докажет обратное, своей победой на ЧМ!!!!!!!
но при нем Англия не проигрывала африканцам.
Тухеля аут!!! ))))
но при нем Англия не проигрывала африканцам.
Тухеля аут!!! ))))