Бывшего главного тренера сборной Англии Саутгейта посвятили в рыцари

1750866538

вчера, 18:48

Бывший главный тренер сборной Англии удостоился рыцарского звания. Церемония посвящения прошла 25 июня в Виндзорском замке, награду вручил принц Уильям.

Специалист был отмечен за свои заслуги перед футболом. В качестве рулевого национальной команды он два раза подряд выходил в финал чемпионата Европы (2020 и 2024), а также доходил до полуфинала ЧМ -2018.

Саутгейт стал четвёртым тренером сборной Англии, посвящённым в рыцари, после Уолтера Уинтерботтома, Альфа Рэмси и Бобби Робсона.