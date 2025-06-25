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Бывшего главного тренера сборной Англии Саутгейта посвятили в рыцари

вчера, 18:48

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт удостоился рыцарского звания. Церемония посвящения прошла 25 июня в Виндзорском замке, награду вручил принц Уильям.

Специалист был отмечен за свои заслуги перед футболом. В качестве рулевого национальной команды он два раза подряд выходил в финал чемпионата Европы (2020 и 2024), а также доходил до полуфинала ЧМ-2018.

Саутгейт стал четвёртым тренером сборной Англии, посвящённым в рыцари, после Уолтера Уинтерботтома, Альфа Рэмси и Бобби Робсона.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:43
С Испанией в финале Евро англичане просто ... просто впали в безволие. Такая могучая атака и линия полузащиты..., такая мощь ... использовалась в полсилы. Новоиспечённый "рыцарь" опрофанился, как глупый фраер.
112910415
112910415
сегодня в 05:02
девальвируется звание помаленьку ...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:26
Тухель сам уйдет. Он принял неверное решение и видимо уже сам жалеет. После такой катастрофы с Баварией, тренеру нужен отдых, необходимо отдышаться, взять паузу. А Тухель снова влез в очередной проект- еще более сложный и ответственный...
Буду очень рад, если Томас опровергнет мой пессимизм и докажет обратное, своей победой на ЧМ!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:10
до Альфа Рамси и Бобби Робсона, конечно, далеко Саутгейту.
но при нем Англия не проигрывала африканцам.
Тухеля аут!!! ))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:38
Ну тут если судить по местами, унылой игре его команды - то Гарет , скорее "Рыцарь печального образа"...)))
Capral
Capral
вчера в 18:58
От всей души поздравляю!!!!!!! Не являясь фанатом Саутгейта, симпатизировал ему на прошлом ЧЕ!!!!!!! Достойный Титул!!!!!!! Респектище!!!!!!!
Гость
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