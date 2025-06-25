Лунёв и Маричаль будут выступать в «Динамо» под другими номерами

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв и защитник Николас Маричаль сменили игровые номера в команде.
Россиянин будет выступать под 99-м номером (ранее был 1-й). Уругваец взял 2-й (до этого он играл под 18-м), под которым выступал покинувший клуб Эли Даса.
Вот чего жаль.
Вот чего жаль.
Нет я не забыл, что Лунёв просидел весь свой контракт в Байере на лавке, а также успел поиграть в Азербайджане до того, как перешёл в Динамо, а вот под какими номерами этого я не то что забыл, этого я даже не знал и особо не расстраиваюсь.))
Нет я не забыл, что Лунёв просидел весь свой контракт в Байере на лавке, а также успел поиграть в Азербайджане до того, как перешёл в Динамо, а вот под какими номерами этого я не то что забыл, этого я даже не знал и особо не расстраиваюсь.))