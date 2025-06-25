Лунёв и Маричаль будут выступать в «Динамо» под другими номерами

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вчера, 19:18

Вратарь московского «Динамо» и защитник сменили игровые номера в команде.

Россиянин будет выступать под 99-м номером (ранее был 1-й). Уругваец взял 2-й (до этого он играл под 18-м), под которым выступал покинувший клуб Эли Даса.