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Лунёв и Маричаль будут выступать в «Динамо» под другими номерами

вчера, 19:18

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв и защитник Николас Маричаль сменили игровые номера в команде.

Россиянин будет выступать под 99-м номером (ранее был 1-й). Уругваец взял 2-й (до этого он играл под 18-м), под которым выступал покинувший клуб Эли Даса.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:31, ред.
Жаль, что они не будут выступать под логотипами других команд.
Вот чего жаль.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Доброго Здоровья, Анатолий.
Нет я не забыл, что Лунёв просидел весь свой контракт в Байере на лавке, а также успел поиграть в Азербайджане до того, как перешёл в Динамо, а вот под какими номерами этого я не то что забыл, этого я даже не знал и особо не расстраиваюсь.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:23
Иван, так он после Питера был и в Байере. и в Азербайджане. Видно забыл уже.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:49
Лунёв и в Питере играл под номером 99, а кто его надоумел отказаться от старого номера?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:48
Валера себе у Лунева отобрал номер 1?))
Capral
Capral
вчера в 19:45
Я думал Маричаля давно уволили. Ну ладно, может Валера научит его играть.
adekvat
adekvat
вчера в 19:29
Карпин серьезно взялся за построение команды к чемпионству.
Гость
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