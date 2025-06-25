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В «Рубине» ожидают прибытия Даку на сборы через несколько дней

вчера, 20:22

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал источнику, когда ожидается возвращение нападающего Мирлинда Даку в расположение казанской команды.

Ранее «Зенит» не смог договориться о переходе футболиста.

У Чумича позитивное событие произошло, первый ребёнок родился. Мы его отпустили на 2–3 дня. В среду‑четверг должен быть здесь. Что касается Даку, то у него после сборной должна быть пауза. Ему дали до 28‑го числа отдохнуть. Дальше он должен вернуться и начать тренироваться.

Я разговаривал с Даку, я ему сказал, что ему сейчас ни о чём не нужно думать. Нужно отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете все события, которые происходили. Не стоит забивать голову всеми этими моментами, всё равно ему надо будет вернуться, но вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:29
У парня душевная травма...
Счастье было так близко...
Vilar
Vilar
вчера в 23:15
"Не стоит забивать голову всеми этими моментами..." Ну, да, ведь, не Рахимова в Зенит приглашали.
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:56
Доброго Здоровья, PATRIOT!
Характер у Даку, судя по отзывам в прессе и в правду сложный, но с этим в Рубине как-то свыклись. Тут скорее другое, у казанцев рушатся планы подзаработать на продаже албанского футболиста. Срок действия контракта заканчивается летом следующего года и уже зимой он может самостоятельно вести переговоры с новым потенциальным работодателем и это значительно понижает шансы Рубина на выгодной продаже, либо идти на новый контракт, но уже на условиях более выгодных для Мирлинда.
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:13
Почему его так обхаживает Рубин? Зачем?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:45, ред.
Даку в Рубине прежним не будет,надлом произашел.Ему надо в другой клуб.Почти состоявшийся трансфер в Зенит сорвался.И характер у него видать сложный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
Рахимов всё правильно сказал.
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