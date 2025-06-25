В «Рубине» ожидают прибытия Даку на сборы через несколько дней

Главный тренер «Рубина» рассказал источнику, когда ожидается возвращение нападающего в расположение казанской команды.

Ранее «Зенит» не смог договориться о переходе футболиста.

У Чумича позитивное событие произошло, первый ребёнок родился. Мы его отпустили на 2–3 дня. В среду‑четверг должен быть здесь. Что касается Даку, то у него после сборной должна быть пауза. Ему дали до 28‑го числа отдохнуть. Дальше он должен вернуться и начать тренироваться.

Я разговаривал с Даку, я ему сказал, что ему сейчас ни о чём не нужно думать. Нужно отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете все события, которые происходили. Не стоит забивать голову всеми этими моментами, всё равно ему надо будет вернуться, но вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим.