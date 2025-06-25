Экс-тренер 2DROTS временно возглавит «Динамо» в матче с клубом Медиалиги

Экс-главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов временно возглавит московское «Динамо» в матче со своим бывшим клубом.
Специалист сменит Валерия Карпина на 90-й минуте игры, которая пройдёт в рамках Media x Pro Cup 2025, и будет руководить командой до окончания серии буллиталити.
Кузнецов покинул коллектив Медиалиги в начале лета.
Футбола нет..., придумывают всякую хрень и пытаются возбудить к ней интерес, попутно срубая на карман.
Футбола нет..., придумывают всякую хрень и пытаются возбудить к ней интерес, попутно срубая на карман.
а динамовцам точно всё это нужно ?
а динамовцам точно всё это нужно ?
и этот человек считает себя компетентным комментировать
и этот человек считает себя компетентным комментировать
Классический пенальти игрок бьёт с точки на расстоянии 11 метров от ворот. Во время буллиталити игрок с мячом, примерно от центра поля, бежит в сторону ворот и бьёт, когда посчитает нужным. «Пробивать» вратаря не обязательно.
mediafield.tilda.ws
Термин придумал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
Классический пенальти игрок бьёт с точки на расстоянии 11 метров от ворот. Во время буллиталити игрок с мячом, примерно от центра поля, бежит в сторону ворот и бьёт, когда посчитает нужным. «Пробивать» вратаря не обязательно.
mediafield.tilda.ws
Термин придумал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
Знаю про замену игроков, но что бы тренера заменяли и притом заранее зная на какой минуте - это что-то новенькое. 🤔
А что за «серии буллиталити» подскажите пожалуйста.
До этого момента думал что хоть немного разбираюсь в футболе, ан нет.
Знаю про замену игроков, но что бы тренера заменяли и притом заранее зная на какой минуте - это что-то новенькое. 🤔
А что за «серии буллиталити» подскажите пожалуйста.
До этого момента думал что хоть немного разбираюсь в футболе, ан нет.