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Экс-тренер 2DROTS временно возглавит «Динамо» в матче с клубом Медиалиги

вчера, 18:12

Экс-главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов временно возглавит московское «Динамо» в матче со своим бывшим клубом.

Специалист сменит Валерия Карпина на 90-й минуте игры, которая пройдёт в рамках Media x Pro Cup 2025, и будет руководить командой до окончания серии буллиталити.

Кузнецов покинул коллектив Медиалиги в начале лета.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:27
Когда коту делать нечего, он ..... лижет.
Футбола нет..., придумывают всякую хрень и пытаются возбудить к ней интерес, попутно срубая на карман.
112910415
112910415
сегодня в 05:06
у шоу свои законы ...
а динамовцам точно всё это нужно ?
Датак
Датак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:15
вот почему то автор термина меня нисколько не удивил.
и этот человек считает себя компетентным комментировать
cska1948
cska1948 ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 19:53
Буллиталити в футболе — это те же пенальти, только с использованием хоккейных правил.

Классический пенальти игрок бьёт с точки на расстоянии 11 метров от ворот. Во время буллиталити игрок с мячом, примерно от центра поля, бежит в сторону ворот и бьёт, когда посчитает нужным. «Пробивать» вратаря не обязательно.
mediafield.tilda.ws
Термин придумал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:51
Мудиа лига- это не про футбол, это шоу. И удивляться нечему....вечно что-то выдумывают
Old16
Old16
вчера в 18:37
Зачем??
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30
А не означает это , что Валеру начинают начинают потихоньку "подсиживать"? - в этом матче 90 минута , в следующим допустим 79 , а затем вообще "адью" и "пишите письма"...)))
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 18:25
«Специалист сменит Валерия Карпина на 90-й минуте игры, которая пройдёт в рамках Media x Pro Cup 2025, и будет руководить командой до окончания серии буллиталити.»

Знаю про замену игроков, но что бы тренера заменяли и притом заранее зная на какой минуте - это что-то новенькое. 🤔
А что за «серии буллиталити» подскажите пожалуйста.
До этого момента думал что хоть немного разбираюсь в футболе, ан нет.
jRest
jRest
вчера в 18:14
Я думал, только Неймар контракты на неделю подписывает. А тут случай поинтереснее. Скоро игроки смогут первый тайм играть за одну команду, а второй за соперников.
Гость
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