Экс-тренер 2DROTS временно возглавит «Динамо» в матче с клубом Медиалиги

1750864334

вчера, 18:12

Экс-главный тренер 2DROTS временно возглавит московское «Динамо» в матче со своим бывшим клубом.

Специалист сменит Валерия Карпина на 90-й минуте игры, которая пройдёт в рамках Media x Pro Cup 2025, и будет руководить командой до окончания серии буллиталити.

Кузнецов покинул коллектив Медиалиги в начале лета.