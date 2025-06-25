Германия разгромила Францию и стала вторым финалистом молодёжного Евро

Сборная Германии выиграла у команды Франции в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы (3:0).
Счёт открыл Нельсон Вайпер на 8-й минуте. Ник Вольтемаде на 14-й забил второй мяч. Ещё одним голом отличился Брайан Груда на 90+3-й.
Германия вышла в финал турнира, где сыграет с Англией.
но прагматики прагматичнее ! )
но прагматики прагматичнее ! )
недаром Реал намерен подписать немца
недаром Реал намерен подписать немца
Забавный момент случился перед игрой. Французские журналисты, опасаясь Вольтемаде придумали легенду, что он, якобы подделал себе паспорт и скосил несколько лет, чтобы сыграть в молодежке... Но очень скоро этот миф был развеян и выяснилось, что никакой аферы не было. Если по игре, то Франция индивидуально сильней и техничнее. Я бы мог даже назвать футбол этой сборной романтичным, если бы не одно НО, а именно: в 1-м тайме, французы сделали 17 навесов, то есть- Интер отдыхает!!!!!!!
Немцы играли прагматично, полностью исключили риск и своей игры, а после ранней замены Розенфельдера сплотились и сыграли надежно, выбыгая в острейшие контратаки, преимущественно по центру и неоднократно, особенно во 2-м тайме могли похоронить соперника!!! Франция играла красиво, но совершенно не озираясь на собственные тылы. Такой легкий футбол, неподкрепленный надежной игрой в обороне и центре поля, в результате и закончился разгромом...
Не знаю, как закончится финал, но сегодня, немцы очень понравились. На мой взгляд- растет очень симпатичная и организованная команда, безусловно тренерская... Вобщем- Германию с победой и выходом в финал!!!!!!!
Забавный момент случился перед игрой. Французские журналисты, опасаясь Вольтемаде придумали легенду, что он, якобы подделал себе паспорт и скосил несколько лет, чтобы сыграть в молодежке... Но очень скоро этот миф был развеян и выяснилось, что никакой аферы не было. Если по игре, то Франция индивидуально сильней и техничнее. Я бы мог даже назвать футбол этой сборной романтичным, если бы не одно НО, а именно: в 1-м тайме, французы сделали 17 навесов, то есть- Интер отдыхает!!!!!!!
Немцы играли прагматично, полностью исключили риск и своей игры, а после ранней замены Розенфельдера сплотились и сыграли надежно, выбыгая в острейшие контратаки, преимущественно по центру и неоднократно, особенно во 2-м тайме могли похоронить соперника!!! Франция играла красиво, но совершенно не озираясь на собственные тылы. Такой легкий футбол, неподкрепленный надежной игрой в обороне и центре поля, в результате и закончился разгромом...
Не знаю, как закончится финал, но сегодня, немцы очень понравились. На мой взгляд- растет очень симпатичная и организованная команда, безусловно тренерская... Вобщем- Германию с победой и выходом в финал!!!!!!!