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Германия разгромила Францию и стала вторым финалистом молодёжного Евро

вчера, 23:59
Германия (до 21)Логотип футбольный клуб Германия (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Сборная Германии выиграла у команды Франции в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы (3:0).

Счёт открыл Нельсон Вайпер на 8-й минуте. Ник Вольтемаде на 14-й забил второй мяч. Ещё одним голом отличился Брайан Груда на 90+3-й.

Германия вышла в финал турнира, где сыграет с Англией.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 09:21
Не знаю, возможно отдельные исключения допускаются.
311
311 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:00
А как он играл за U21, если ему 23?
v6rm3tjsvn3z
v6rm3tjsvn3z
сегодня в 06:45
Германия - Англия - это классика.
112910415
112910415
сегодня в 04:52
по-своему интересна игра обеих команд !
но прагматики прагматичнее ! )
ksvh73ams2s2
ksvh73ams2s2
сегодня в 03:24
В финале и чопорных натянут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
Вольтемаде, игрок Штутгарта, хорош.
недаром Реал намерен подписать немца
Capral
Capral
сегодня в 00:16, ред.
Браво сб.Германии, браво Вольтемаде!!!!!!! Супер игрок, по манере игры напоминающий известного в прошлом игрока Баварии К.Янкера!!! Невозможно этого парня свалить с ног, невозможно отобрать у него мяч, он крепко стоит на ногах и играет практически на каждом участке поля- он вездесущ!!! Фактически, выиграл и всю верховую борьбу. Неслучайно, именно он тащил свой Штутгарт в финал национального кубка и стал одним из его героев!!!

Забавный момент случился перед игрой. Французские журналисты, опасаясь Вольтемаде придумали легенду, что он, якобы подделал себе паспорт и скосил несколько лет, чтобы сыграть в молодежке... Но очень скоро этот миф был развеян и выяснилось, что никакой аферы не было. Если по игре, то Франция индивидуально сильней и техничнее. Я бы мог даже назвать футбол этой сборной романтичным, если бы не одно НО, а именно: в 1-м тайме, французы сделали 17 навесов, то есть- Интер отдыхает!!!!!!!

Немцы играли прагматично, полностью исключили риск и своей игры, а после ранней замены Розенфельдера сплотились и сыграли надежно, выбыгая в острейшие контратаки, преимущественно по центру и неоднократно, особенно во 2-м тайме могли похоронить соперника!!! Франция играла красиво, но совершенно не озираясь на собственные тылы. Такой легкий футбол, неподкрепленный надежной игрой в обороне и центре поля, в результате и закончился разгромом...

Не знаю, как закончится финал, но сегодня, немцы очень понравились. На мой взгляд- растет очень симпатичная и организованная команда, безусловно тренерская... Вобщем- Германию с победой и выходом в финал!!!!!!!
Гость
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