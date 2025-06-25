Германия разгромила Францию и стала вторым финалистом молодёжного Евро

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вчера, 23:59

Сборная Германии выиграла у команды Франции в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы (3:0).

Счёт открыл Нельсон Вайпер на 8-й минуте. Ник Вольтемаде на 14-й забил второй мяч. Ещё одним голом отличился Брайан Груда на 90+3-й.

Германия вышла в финал турнира, где сыграет с Англией.