Чемпион Португалии-2000/01 не сможет заявиться во вторую лигу

«Боавишта» не сможет зарегистрироваться в качестве участника Лиги 2.
По итогам прошлого сезона команда вылетела из Примейры, заняв последнее место. Директор клуба Кармело Фрайле в интервью источнику сообщил следующее:
Первый момент, когда это можно было решить, наступил в апреле, когда из-за юридических проблем не удалось провести трансфер Боженика на сумму около 2,5 млн евро. Эта сумма была бы важна для регистрации. Второй момент связан с переводом 2,5 млн евро, отправленных Жераром Лопесом [мажоритарным акционером клуба] в понедельник, которые не поступили на счёт вовремя [в эту среду в полночь]. Без этой суммы мы не смогли бы зарегистрироваться в Лиге 2.
Президент команды Фари Файе также отметил:
Я не знаю будущего, не знаю, с чего мы начнём, это застало нас врасплох, мы не рассчитывали на это. Даже сегодня я был на встречах по регистрации игроков для Лиги 2, мы подписали четверых, двое будут представлены на следующей неделе.
Также глава клуба не знает, смогут ли «шахматные» заявиться в Лигу 3. Файе добавил:
Я полностью опустошён, прошу прощения, я не думал, что это случится с нами. Мы сделали всё возможное, чтобы зарегистрировать «Боавишту», получить документы, но деньги не поступили вовремя. Мы сделали всё, что могли, я люблю и уважаю «Боавишту».
В сезоне 2000/01 «Боавишта» стала чемпионом Португалии.
Раз уж мой ник вызывает разные трудности, то можно его хотя бы поменять на что-то более благозвучное? Не хочется быть каким-то "ващмапом". 😐
Раз уж мой ник вызывает разные трудности, то можно его хотя бы поменять на что-то более благозвучное? Не хочется быть каким-то "ващмапом". 😐
Единственный способ победить клонов это закрыть конкурс навсегда.
Вы это предлагаете?
По поводу борьбы с клонами, она была и год и два и 5 и 10 лет назад, но всё сходится только к беспонтовой писанине.
Единственный способ победить клонов это закрыть конкурс навсегда.
Вы это предлагаете?
По поводу борьбы с клонами, она была и год и два и 5 и 10 лет назад, но всё сходится только к беспонтовой писанине.