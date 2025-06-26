Чемпион Португалии-2000/01 не сможет заявиться во вторую лигу

1750890051

сегодня, 01:20

«Боавишта» не сможет зарегистрироваться в качестве участника Лиги 2.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из Примейры, заняв последнее место. Директор клуба Кармело Фрайле в интервью источнику сообщил следующее:

Первый момент, когда это можно было решить, наступил в апреле, когда из-за юридических проблем не удалось провести трансфер Боженика на сумму около 2,5 млн евро. Эта сумма была бы важна для регистрации. Второй момент связан с переводом 2,5 млн евро, отправленных Жераром Лопесом [мажоритарным акционером клуба] в понедельник, которые не поступили на счёт вовремя [в эту среду в полночь]. Без этой суммы мы не смогли бы зарегистрироваться в Лиге 2.

Президент команды также отметил:

Я не знаю будущего, не знаю, с чего мы начнём, это застало нас врасплох, мы не рассчитывали на это. Даже сегодня я был на встречах по регистрации игроков для Лиги 2, мы подписали четверых, двое будут представлены на следующей неделе.

Также глава клуба не знает, смогут ли «шахматные» заявиться в Лигу 3. Файе добавил:

Я полностью опустошён, прошу прощения, я не думал, что это случится с нами. Мы сделали всё возможное, чтобы зарегистрировать «Боавишту», получить документы, но деньги не поступили вовремя. Мы сделали всё, что могли, я люблю и уважаю «Боавишту».

В сезоне 2000/01 «Боавишта» стала чемпионом Португалии.