 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыПортугалия. Примейра 2024/2025

Чемпион Португалии-2000/01 не сможет заявиться во вторую лигу

сегодня, 01:20

«Боавишта» не сможет зарегистрироваться в качестве участника Лиги 2.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из Примейры, заняв последнее место. Директор клуба Кармело Фрайле в интервью источнику сообщил следующее:

Первый момент, когда это можно было решить, наступил в апреле, когда из-за юридических проблем не удалось провести трансфер Боженика на сумму около 2,5 млн евро. Эта сумма была бы важна для регистрации. Второй момент связан с переводом 2,5 млн евро, отправленных Жераром Лопесом [мажоритарным акционером клуба] в понедельник, которые не поступили на счёт вовремя [в эту среду в полночь]. Без этой суммы мы не смогли бы зарегистрироваться в Лиге 2.

Президент команды Фари Файе также отметил:

Я не знаю будущего, не знаю, с чего мы начнём, это застало нас врасплох, мы не рассчитывали на это. Даже сегодня я был на встречах по регистрации игроков для Лиги 2, мы подписали четверых, двое будут представлены на следующей неделе.

Также глава клуба не знает, смогут ли «шахматные» заявиться в Лигу 3. Файе добавил:

Я полностью опустошён, прошу прощения, я не думал, что это случится с нами. Мы сделали всё возможное, чтобы зарегистрировать «Боавишту», получить документы, но деньги не поступили вовремя. Мы сделали всё, что могли, я люблю и уважаю «Боавишту».

В сезоне 2000/01 «Боавишта» стала чемпионом Португалии.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМбаппе пропустит заключительный матч группового этапа Клубного ЧМ
Вчера, 22:46
ОфициальноЛунёв и Маричаль будут выступать в «Динамо» под другими номерами
Вчера, 19:18
ОфициальноБразилия собирается провести у себя следующий Клубный чемпионат мира
21 июня
Силва будет капитаном «Манчестер Сити» в следующем сезоне
18 июня
Полевому игроку кировского «Динамо» пришлось встать в ворота
15 июня
Некоторые игроки соперника «Баварии» не сыграют на Клубном ЧМ из-за работы
15 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:23
от великого до ничтожного порой совсем близко ...
jRest
jRest
сегодня в 06:09
И снова здравствуйте!

Раз уж мой ник вызывает разные трудности, то можно его хотя бы поменять на что-то более благозвучное? Не хочется быть каким-то "ващмапом". 😐
4rc8eqrdsm3a
4rc8eqrdsm3a
сегодня в 05:35
У нас вон бывшего чемпиона Аланию тоже почти так ушатала псина усатая
jRest
jRest
сегодня в 04:36
Байкал, в общем-то, интересную мысль предлагает. Коли клоны всё равно не дают нормально играть участникам и все твои старания пойдут прахом в конце месяца, то не доставайся ты никому - не? 🤔
jwda6jkxm24z
jwda6jkxm24z
сегодня в 04:22, ред.
Интересно, сколько времени (год, два, три, никогда) понадобиться понять, что пока конкурс существует, то будут существовать и клоны.
Единственный способ победить клонов это закрыть конкурс навсегда.
Вы это предлагаете?

По поводу борьбы с клонами, она была и год и два и 5 и 10 лет назад, но всё сходится только к беспонтовой писанине.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:24
Много странностей в футболе, особенно около...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 