«Окленд» хочет разделить 1 млн долларов между игроками и персоналом

Вратарь «Окленд Сити» Себастьян Сиганда рассказал источнику о том, что призовые за ничью с «Бока Хуниорс» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в команде собираются разделить между игроками и персоналом.
За ничейный результат новозеландский клуб получит 1 млн долларов США. При этом в его составе выступают полупрофессионалы, которые также как правило имеют другую работу. В частности, в последней игре с аргентинцами счёт сравнял учитель гимназии Кристиан Грэй.
Очень поразительно, в их составе играет "Учитель гимназии", есть и другие "любители" футбола!
Может и нам пройтись по московским и не только, гимназиям, для доукомплектования РПЛ...?))
Очень поразительно, в их составе играет "Учитель гимназии", есть и другие "любители" футбола!
Может и нам пройтись по московским и не только, гимназиям, для доукомплектования РПЛ...?))