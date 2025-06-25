 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыКлубный чемпионат мира 2025

«Окленд» хочет разделить 1 млн долларов между игроками и персоналом

вчера, 23:33
Окленд СитиЛоготип футбольный клуб Окленд Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

Вратарь «Окленд Сити» Себастьян Сиганда рассказал источнику о том, что призовые за ничью с «Бока Хуниорс» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в команде собираются разделить между игроками и персоналом.

За ничейный результат новозеландский клуб получит 1 млн долларов США. При этом в его составе выступают полупрофессионалы, которые также как правило имеют другую работу. В частности, в последней игре с аргентинцами счёт сравнял учитель гимназии Кристиан Грэй.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бывшего главного тренера сборной Англии Саутгейта посвятили в рыцари
Вчера, 18:48
ОфициальноОбъявлены победители маркетинговых номинаций прошлого сезона РПЛ
24 июня
7 переоценённых обладателей Golden Boy. Одного из них теперь будет тренировать Николич
24 июняЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии4
Рэшфорд оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»
21 июня
Назван лучший молодой игрок сезона в Первой лиге
21 июня
ОфициальноОбъявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ
19 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 10:37
Доброго дня!

1. Между игроками.
Тонкий вопрос.
Я не знаю, что об этой ситуации говорит наука "Психология", но ребят которые в жару систематически играли, необходимо более крупной суммой премировать, запасникам меньше, последним это будет стимулом для работы над собою в плане повышения своих футбольных кондиций.
Безусловно, важным фактором в решении этого вопроса служат и сами футболисты - необходимо спросить их мнение. (В какой форме провести опрос, это опять к психологам, чтобы не получилось как на партийном собрании врёмен СССР:
- Кто "За"?
- Принято единогласно!
Может вышеуказанные предложения и моментально отпадут, опять же, мы не знаем морально-психологического климата их спортивного социума и не только, допускаю (маловероятно) и пионерской коммуны - "Всем поровну".
Есть моменты, есть...
Игорь Губерман, в целом речь шла об одной из составляющей устного народного творчества - анекдоты, коснулся и темы ответственности еврейского народа в военное время и привел пример. Во время военного конфликта они собирают пожертвования для армии, для этого в супермаркетах выставляют специальные, огромные корзины, которые после начала акции, МОМЕНТАЛЬНО заполняются различными товарами, в том числе и относительно не дешёвыми и при этом он подчеркнул, в обыденной жизни они друг другу ШЕКЕЛЯ не уступят или не дадут...
К чему этот пример понятно - мы не знаем, во всяком случае я, "щедрость" представителей, далекого социума.

2. Персонал...
На мой взгляд, подходить к премированию надо индивидуально, если у них, повторюсь, не коммуна)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:57
Это мне..., это Остап Ибрагимычу, это мне, это мне, это Балаганову...)
jqjr9uqxx5nm
jqjr9uqxx5nm
сегодня в 06:32
Думаю это справедливо, раздать каждому за участие
adekvat
adekvat
сегодня в 05:02
Такой уровень КЧМ, самый глупый турнир.
112910415
112910415
сегодня в 04:55
красавцы !
и идея красивая !
fgkqntn82bfb
fgkqntn82bfb
сегодня в 04:39
А тех кого работодатель не отпустил возьмут в долю?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:42
Какими именно они должны быть?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Доброй ночи Георгий Владимирович!

Очень поразительно, в их составе играет "Учитель гимназии", есть и другие "любители" футбола!
Может и нам пройтись по московским и не только, гимназиям, для доукомплектования РПЛ...?))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:53
Думаю, что это огромные деньги для любительского клуба. Молодцы, парни честно заработали свой лям. Никто от них не ожидал, что они способны набрать очки на этом турнире.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
Учитель гимназии Кристиан Грэй - счёт сравнял, грамотный - ему и "карты в руки" - пущай делит...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:48
В целом да, но пропорции должны быть разные.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:39
Правильное решение,так и надо поступать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 