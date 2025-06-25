«Окленд» хочет разделить 1 млн долларов между игроками и персоналом

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вчера, 23:33

Вратарь «Окленд Сити» рассказал источнику о том, что призовые за ничью с «Бока Хуниорс» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в команде собираются разделить между игроками и персоналом.