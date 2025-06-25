«Акрон» летом собирается подписать как минимум 5-7 футболистов

Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился с источником информацией о трансферной кампании клуба этим летом.

В сезоне‑2024/25, который стал дебютным для тольяттинской команды в РПЛ , коллектив набрал 35 очков и занял девятое место в турнирной таблице. 23 июня был подписан трёхлетний контракт с 30‑летним вратарём Виталием Гудиевым.

Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком «Акрона».

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастёт по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счёт расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определённые средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

Нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся 5–7 новых фамилий. И это как минимум.