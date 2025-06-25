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«Акрон» летом собирается подписать как минимум 5-7 футболистов

вчера, 17:57

Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился с источником информацией о трансферной кампании клуба этим летом.

В сезоне‑2024/25, который стал дебютным для тольяттинской команды в РПЛ, коллектив набрал 35 очков и занял девятое место в турнирной таблице. 23 июня был подписан трёхлетний контракт с 30‑летним вратарём Виталием Гудиевым.

Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком «Акрона».

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастёт по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счёт расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определённые средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

Нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся 5–7 новых фамилий. И это как минимум.

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Акрон
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
итак, с деньгами пока нормально
arzamas
arzamas
вчера в 21:20
Прошу объяснить мне, дураку беспросветному, кто на чем стоял и какая такая махинация все этим управляла.
Capral
Capral
вчера в 18:35
Как раз тот случай- количества, цены и качества.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:21, ред.
Руководители Акрона знают, что делать... Желаю Дзюбе удачи и хороших партнёров!!! Они просто обязаны помочь Артёму громко спеть прощальную песню...
Гость
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