Экс-рулевой сборной Уэльса возглавил молодёжную команду «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о назначении Роба Пейджа новым главным тренером молодёжной команды клуба (до 21 года). Специалист присоединяется к мерсисайдцам в качестве преемника Барри Льютаса.
Валлиец в ноябре 2020 года стал исполняющим обязанности рулевого сборной Уэльса, с которой дошёл до 1/8 финала Евро-2020. В сентябре 2022-го он возглавил национальную команду на постоянной основе, при нём она впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре коллектив занял последнее место в группе с Англией, США и Ираном, набрав одно очко.
надеюсь подготовит пару игроков для основы
надеюсь подготовит пару игроков для основы