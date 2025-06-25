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«Боруссия» победила «Ульсан» и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира

вчера, 23:53
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Ульсан ХьюндайУльсан ХьюндайМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» победила «Ульсан Хьюндай» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).

Голом отметился Даниэль Свенссон на 36-й минуте.

«Боруссия» вышла в плей-офф, заняв первое место в Группе F, набрав 7 очков. «Ульсан» стал четвёртым (0 баллов).

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Все комментарии
buhaf27t3etr
buhaf27t3etr
сегодня в 06:43
Как-то не очень уверенно дортмундцы играют.
Tommy Q
Tommy Q ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 06:09
Не совсем так.
Цифры верные, но ведь еще траты огромные.
Прилетели они за свой счет, разместились в отеле и тд.
Писали уже, что европейским топ-клубам надо выйти в 1/4, чтобы отбить траты, а далее уже идут деньги в плюс.

Ну, это примерные расчеты конечно, но суть ясна.
ABir
ABir
сегодня в 05:47
Победили минимально, но на турнир были приглашены не случайно.
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:44
Да этот турнир сам по себе не нужен.
112910415
112910415
сегодня в 04:54
зачем много голов, когда хватает минимума ! )
протон
протон
сегодня в 00:40
Не нужно 32 команды сделайте 16, но без днарей, которые отсиживаются в обороне и с 2 метров попасть не могут
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:18, ред.
Боруссия заработала 7.5 млн. долларов за выход в 1/8 финал. А в группе за победу 2 млн, за ничью 1 млн. Получается Дортмунд уже заработал 12.5 млн.долларов + ещё минимум 12.8 млн. за участие. В принципе, не плохие деньги (хотя плохих денег не бывает) для таких клубов. Атлетико уехал с двумя победами с 4 млн. + за участие миллионы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:07
ну нормально играли,сколько сейвов от кипера,да и в принципе жара тоже даёт знать о себе,когда 33 в тени,то на солнце под 40.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:01
Думал опять ничейку скатают
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:58
Пока без сбоев.
Держат "марку"!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57
Ожидал от Боруссии большего .
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
"Шмели" минимально победили и заодно программу минимум выполнили...
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