«Боруссия» победила «Ульсан» и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира

Дортмундская «Боруссия» победила «Ульсан Хьюндай» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).
Голом отметился Даниэль Свенссон на 36-й минуте.
«Боруссия» вышла в плей-офф, заняв первое место в Группе F, набрав 7 очков. «Ульсан» стал четвёртым (0 баллов).
Цифры верные, но ведь еще траты огромные.
Прилетели они за свой счет, разместились в отеле и тд.
Писали уже, что европейским топ-клубам надо выйти в 1/4, чтобы отбить траты, а далее уже идут деньги в плюс.
Ну, это примерные расчеты конечно, но суть ясна.
Цифры верные, но ведь еще траты огромные.
Прилетели они за свой счет, разместились в отеле и тд.
Писали уже, что европейским топ-клубам надо выйти в 1/4, чтобы отбить траты, а далее уже идут деньги в плюс.
Ну, это примерные расчеты конечно, но суть ясна.
Держат "марку"!
Держат "марку"!