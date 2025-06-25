 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Личка и «Динамо» договорились по расторжению контракта, претензий нет

вчера, 17:46

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал источнику об отсутствии претензий у обеих сторон по расторжению контракта.

Чешский специалист покинул клуб в начале мая.

Финансовую сторону комментировать не могу. Но могу сказать, что мы договорились. Претензий нет ни с нашей стороны, ни со стороны клуба. Сейчас Марцел продолжает ждать варианты трудоустройства в Европе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ростов» не может согласовать новый контракт с Байрамяном
Вчера, 16:45
ОфициальноЗащитник Уокер-Питерс покинул «Саутгемптон»
Вчера, 14:40 Фото
ЦСКА вышел из переговоров по новому контракту Жемалетдинова
Вчера, 13:49
Стало известно, какой контракт «Наполи» предлагает Дарвину Нуньесу
Вчера, 11:54
Официально«Крылья Советов» объявили об уходе вратаря Ивана Ломаева
Вчера, 09:31
ОфициальноНеймар продлил контракт с «Сантосом»
24 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:12
хорошо, когда всё мирно
Capral
Capral
вчера в 19:39, ред.
    баск
    баск
    вчера в 19:29
      Capral
      Capral
      вчера в 19:18
      А чё забыл упомянуть могильщика Герты, который трусливо сбежал в багажнике автомобиля, под покровом ночи, чтобы по дороге не разорвали?!
      Личка? Обычное хамло, не умеющее вести себя в приличном обществе, матерящееся в присутствии женщин и не чувствующий грань дозволенного. Примитивный жлоб, без тренерских амбиций и элементарного понимания футбола.
      Тому, кто не видел настоящего ДИНАМО, с настоящими тренерами интеллигентами, тому и не понять, тому, и такая жлобятня сойдет, тот и шварцу будет счастлив...
      баск
      баск
      вчера в 19:04
      Марцел Личка, несомненно, оставил весьма яркий след в современной истории московского Динамо.
      И это далеко не худший тренерский след, особенно на фоне разных там божовичей, йокановичей, хохловых, черчесовых..

      Абсолютно все игроки команды, которым довелось поработать с Личкой,
      впоминают его добрым словом.
      Несмотря на то, интенсивность и тяжесть тренировок штаба Лички, особенно
      в предсезонке, были на редкость изматывающими.

      Сама же футбольная философия этого специалиста пусть и спорна,
      но равнодушным не оставляет никого.
      От всей души желаю Марцелу всяческих удач и успешного профессионального
      развития в дальнейшей карьере.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 18:53
      День добрый Иван Иванович! Не обижайтесь, но я уточню. ВТБ - владелец ФК Динамо. А спонсорство и владение - это юридически разные вещи.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 18:33
      Расстались по-хорошему, клубу, у которого основной спонсор крупнейший банк страны ни к чему репутационные риски, к тому же в РПЛ разгар трансферной компании и регистрация новых футболистов не должна страдать из-за возможных финансовых претензий со стороны бывших игроков и сотрудников клуба.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      Capral
      Capral
      вчера в 18:21
      Ну пусть ждет... Удачи ему желать не буду. Пусть для начала научится вести себя прилично в обществе.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       