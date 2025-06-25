Личка и «Динамо» договорились по расторжению контракта, претензий нет

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Анатолий Николаев рассказал источнику об отсутствии претензий у обеих сторон по расторжению контракта.

Чешский специалист покинул клуб в начале мая.

Финансовую сторону комментировать не могу. Но могу сказать, что мы договорились. Претензий нет ни с нашей стороны, ни со стороны клуба. Сейчас Марцел продолжает ждать варианты трудоустройства в Европе.