Личка и «Динамо» договорились по расторжению контракта, претензий нет

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал источнику об отсутствии претензий у обеих сторон по расторжению контракта.
Чешский специалист покинул клуб в начале мая.
Финансовую сторону комментировать не могу. Но могу сказать, что мы договорились. Претензий нет ни с нашей стороны, ни со стороны клуба. Сейчас Марцел продолжает ждать варианты трудоустройства в Европе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Личка? Обычное хамло, не умеющее вести себя в приличном обществе, матерящееся в присутствии женщин и не чувствующий грань дозволенного. Примитивный жлоб, без тренерских амбиций и элементарного понимания футбола.
Тому, кто не видел настоящего ДИНАМО, с настоящими тренерами интеллигентами, тому и не понять, тому, и такая жлобятня сойдет, тот и шварцу будет счастлив...
Личка? Обычное хамло, не умеющее вести себя в приличном обществе, матерящееся в присутствии женщин и не чувствующий грань дозволенного. Примитивный жлоб, без тренерских амбиций и элементарного понимания футбола.
Тому, кто не видел настоящего ДИНАМО, с настоящими тренерами интеллигентами, тому и не понять, тому, и такая жлобятня сойдет, тот и шварцу будет счастлив...