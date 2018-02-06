Глава датского МИД надеется увидеть сборные Дании и России в финале ЧМ-2018

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен надеется, что сборные Дании и России выйдут из своих групп на чемпионате мира и, возможно, доберутся до финала.

«В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия - это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче».

Россия получила в соперники по группе Египет, Уругвай и Саудовскую Аравию.

Датчане сразятся с командами Франции, Перу и Австралии.