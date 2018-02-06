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Глава датского МИД надеется увидеть сборные Дании и России в финале ЧМ-2018

вчера, 16:59

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен надеется, что сборные Дании и России выйдут из своих групп на чемпионате мира и, возможно, доберутся до финала.

«В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия - это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче».

Россия получила в соперники по группе Египет, Уругвай и Саудовскую Аравию.

Датчане сразятся с командами Франции, Перу и Австралии.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
вчера в 19:52
Пожалуй, в ФИНАЛЕ, наша сборная России сыграет с другой командой!
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 19:41
Почётным гостем матча будет знаменитый датский вратарь Слава Г.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:19
Пожалуй в хоккее финал более верлятен.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил sir_Alex
вчера в 18:27
sir_Alex:
Датский сказочник!
Не отбирай славу у Куприна).
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:49
Я тоже бы хотел что бы в финале встретились Россия и Дания
борька
борька
вчера в 17:32
В чемпионате МИД такое возможно,!
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:32
ваши слова да в уши ...
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:30
только с Россией в финале, у Дании есть шанс выиграть ЧМ
Rooney2010
Rooney2010
вчера в 17:25
Даже в дании есть игроки уровня апл, эриксен, кристенсен, шмейхель младший. Да и состав в целом лучше чем наш. Обидно однако.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 17:22
В фифку переиграл?
berda2003
berda2003
вчера в 17:14
Вот это сон...
Jum13
Jum13
вчера в 17:12
Ну не зря же Лавров сейчас в Дании по поводу "Северного потока - 2" договаривается )))
руна
руна
вчера в 17:10
братан мутко что ли?))
cska.78
cska.78
вчера в 17:07
Надейся конечно, но это маловероятно :)
kastites
kastites
вчера в 17:04
Шутник
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:03
Датский сказочник!
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