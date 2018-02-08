Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Шатов провел первую тренировку за «Краснодар»

Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
08 февраля 2018 в 16:34
Олег Краснодару поможет, и за Сборную играть будет
КЭТиК
КЭТиК
08 февраля 2018 в 15:48
Все в Штанах, а он в трусах. Горячий питерский парень.
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2018 в 15:43
тут пол сайта твою фотку ждёт, Котлин, и уже не первый год)

мне и самому интересно, как ты выглядишь, ну не может тут не быть подвоха)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 