ФИФА увеличит предварительную заявку на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек

Оргкомитет ФИФА согласился увеличить количество игроков в предварительных заявках сборных на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек.

«Учитывая отзывы тренеров, присутствовавших на семинаре, который прошел в Москве на финальной жеребьевке, оргкомитет соревнований ФИФА согласился увеличить количество игроков, включенных в расширенную заявку с 30 до 35 человек. Кроме того, ФИФА может обнародовать расширенную заявку с разрешения национальной федерации. Эти поправки к правилам проведения чемпионата мира 2018 года должны быть утверждены советом ФИФА на совещании, которое планируется провести в Боготе 16 марта», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 должны быть предоставлены ФИФА до 14 мая.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в расширенном списке сборной находится более 70 игроков.