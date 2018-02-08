  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.753.654.7
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.424.67.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет4.153.61.85

ФИФА увеличит предварительную заявку на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек

вчера, 23:02

Оргкомитет ФИФА согласился увеличить количество игроков в предварительных заявках сборных на ЧМ-2018 с 30 до 35 человек. 

«Учитывая отзывы тренеров, присутствовавших на семинаре, который прошел в Москве на финальной жеребьевке, оргкомитет соревнований ФИФА согласился увеличить количество игроков, включенных в расширенную заявку с 30 до 35 человек. Кроме того, ФИФА может обнародовать расширенную заявку с разрешения национальной федерации. Эти поправки к правилам проведения чемпионата мира 2018 года должны быть утверждены советом ФИФА на совещании, которое планируется провести в Боготе 16 марта», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 должны быть предоставлены ФИФА до 14 мая.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в расширенном списке сборной находится более 70 игроков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии
Вчера, 12:45 39
В ФИФА возмущены туалетами на российских стадионах
02 февраля 67
В США начато антикоррупционное расследование в отношении ФИФА и МОК
01 февраля 246
«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»
30 января 18
ФИФА начала расследование в отношении Камболова
30 января 14
РФС обратился в ФИФА с жалобой на президента Федерации футбола Норвегии
26 января 23
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:25
И сердце Дзюбы тревожно забилось!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100