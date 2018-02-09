Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»

Исландский нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.

Исландия сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

«Насколько я знаю, в Исландии запросили около 15 тыс. билетов, но мы получили четыре или пять тысяч, поэтому все хотят поехать.

У нас тяжелая группа, и играть каждый матч как раньше - возможно, но это очень тяжело, поэтому я надеюсь, что у нас будет шанс.

Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче».