  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»

сегодня, 09:35

Исландский нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.

Исландия сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

«Насколько я знаю, в Исландии запросили около 15 тыс. билетов, но мы получили четыре или пять тысяч, поэтому все хотят поехать. 

У нас тяжелая группа, и играть каждый матч как раньше - возможно, но это очень тяжело, поэтому я надеюсь, что у нас будет шанс.

Думаю, Россия делает все, чтобы провести великолепный чемпионат мира, может быть, один из лучших. Например, когда люди покупают билеты на турнир, они получают визы, есть бесплатный транспорт между городами, от этого становится намного легче».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»
Сегодня, 12:02 3
Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»
Сегодня, 09:58 6
Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»
Сегодня, 07:09 9
Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»
Сегодня, 06:40 5
Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»
Сегодня, 06:23 8
Вальверде: «Надеюсь, в моём втором финале в „Барселоне“ мне повезёт больше»
Сегодня, 05:12 1
Обсудить
Все комментарии
борька
борька ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:02
Сергеевич вернулся 1:
А Аргентина-это питерцы..). Не зря же они к Неве полетели..)
А, вместе, получаются Цыгане
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил борька
сегодня в 12:39
борька:
Исландия это казаки, не зря они на Дон рванули!
А Аргентина-это питерцы..). Не зря же они к Неве полетели..)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил piercman
сегодня в 12:36
piercman:
я про кол-во билетов на чм)
Аа..ну тогда ладно..)
борька
борька
сегодня в 12:35
Исландия это казаки, не зря они на Дон рванули!
piercman
piercman ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:34
Сергеевич вернулся 1:
Ты чё??? Их всего-то 300 тыс душ..)
я про кол-во билетов на чм)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:30
Будем болеть за Исландию.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил piercman
сегодня в 12:29
piercman:
15 тыщ из 3х с чем-то миллионов - это много?
Ты чё??? Их всего-то 300 тыс душ..)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:23
Мы просто трепещим
cevin cigan
cevin cigan ответил piercman
сегодня в 09:47
piercman:
15 тыщ из 3х с чем-то миллионов - это много?
У нас стадионы маленькие(количество мест).
piercman
piercman ответил cevin cigan
сегодня в 09:45
cevin cigan:
А что не все билеты?(как будто у нас стадионы, как Мараканы)
15 тыщ из 3х с чем-то миллионов - это много?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:44
А что не все билеты?(как будто у нас стадионы, как Мараканы)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100