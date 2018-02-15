Граждане Финляндии, желающие посетить ЧМ, могут получить паспорта болельщиков в Хельсинки

Гражданам Финляндии не придется покидать родину, чтобы получить паспорт болельщика чемпионата мира 2018 года. Документ можно будет заказать по интернету, а после оформления он прибудет в Российский центр науки и культуры, расположенный в городе Хельсинки.

«Паспорт болельщика - это обязательное требование и приложение к билету на ЧМ. Заказать его можно на сайте www.fan-id.ru. Там указываются паспортные данные, контактная информация, прилагается фото и затем человек выбирает, где хочет получить этот документ, в том числе в той стране, где ему удобно, в частности, в Финляндии. Этот паспорт позволяет не делать визу и дает возможность присутствовать в РФ на период чемпионата, за десять дней до его начала и десять дней после последнего матча.

К нам поступила информация, что один паспорт болельщика уже готовится к отправке сюда. Он придет в начале следующего месяца», - рассказал заместитель директора РЦНК Дмитрий Ляшенко.

Также стало известно, что иностранные болельщики, намеревающиеся посетить мундиаль в России, сперва пройдут специальные курсы обучения русскому языку.

На днях сообщалось, что на получение паспорта болельщика ЧМ-2018 было подано более 150 тысяч заявок.