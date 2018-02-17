«Гамбург» уступил «Байеру»

«Байер» на выезде обыграл «Гамбург» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Гамбург, стадион «Фолькспаркштадион»
«Гамбург» - «Байер» - 1:2 (0:1)
Голы: Хан 70 - Бэйли 40, Хавертс 50.
«Гамбург»: Матениа, Сакаи, Дуглас, ван Дронгелен, Пападопулос, Маврай (Хан 46), Юнг, Уолес, Салихович (Хант 79), Костич, Арп (Вуд 54).
Главный тренер: Бернд Холлербах.
«Байер»: Лено, Рецос, Венделл (Хенрикс 16), Йедвай, Бендер, Арангис, Кор, Хавертс (Баумгартлингер 88), Брандт (Аларио 73), Бэйли, Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
Предупреждения: Маврай 11, Рецос 53, Салихович 77, Арангис 87.
Судья: Феликс Брих.
В параллельном матче мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург».