Хавбек «Црвены Звезды»: «О психологическом давлении не может быть и речи»

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад Крстичич рассказал о том, что его команда не испытывает никакого давления в преддверии ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА:

«Атмосфера в команде потрясающая. Тренерский штаб готовил нас как к первому матчу, так и ко второму. К сожалению, несмотря на шансы, в первой игре так и не удалось победить. Мы настраиваемся только на победу, поэтому о психологическом давлении не может быть и речи.

Знаем, что ЦСКА сильный соперник, который неплохо проявил себя в еврокубковой кампании. Однако считаю, что домашний результат является для нас комфортным, главное - забить».

Ранее хавбек отметил, что холодная погода в Москве не станет для сербского коллектива проблемой.

Матч состоится 21 февраля в 20:00 по московскому времени.