«Ростов» рассчитался с Терентьевым

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.853.754
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.053.53.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.93.64
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.83.32.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.43.42.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
  • Главные новости
  • Все новости
03:09
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»1
00:38
Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»57
00:35
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали117
22:34
«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»53
21:51
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы296
03:40
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»0
02:32
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»1
02:17
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»2
02:02
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»0
01:37
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»4
01:16
Де Хеа: «„Севилья“ владела мячом и имела лучшие шансы на гол»3
00:55
Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»1
00:29
Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»10
00:01
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»6
23:57
Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА3
23:35
Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»3
23:26
«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду10
23:16
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы8
23:11
Эррера получил травму на 16-й минуте матча с «Севильей». Андера заменил Погба0
23:03
Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-20164
22:51
Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»3
22:44
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»36
22:34
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»6
21:46
«Шахтер» и «Рома» объявили стартовые составы3
21:42
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11

«Ростов» рассчитался с Терентьевым

вчера, 16:21

«Ростов» погасил долги по зарплате перед бывшим игроком команды Денисом Терентьевым до начала сегодняшнего рассмотрения дела палатой по разрешению споров РФС. К клубу не будет применено каких-либо санкций по данному вопросу. 

Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. Перед началом нынешнего сезона 25-летний футболист перебрался в «Зенит».

Ранее с претензиями к «Ростову» обратились экс-игроки Федор Кудряшов и Александр Ерохин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Китай заплатит сборной Уэльса 1 млн фунтов за участие в товарищеском матче
20 февраля 9
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15
19 февраля 326
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором
19 февраля 6
Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили
19 февраля 17
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ
19 февраля 40
Инородное достояние. Контракты по цене «Крестовского»
17 февраляFace2Face в блоге Футбол и деньги35
Обсудить
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:45
А этому -то за что...за то что на лавке сидел...
Морозовский
Морозовский
вчера в 16:50
    Dominators
    Dominators
    вчера в 16:43
    ** Палата РФС по разрешению споров применила к "Ростову" запрет на регистрацию новых футболистов. Как прокомментируете?


    – Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.и, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?

    – Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.

    – Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?

    – Да, около того.

    – Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?

    – Без комментариев.

    – Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

    – Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.**
    Интервью с президентом Ростова Арутюнянцем .Спорт -Экспресс .20 февраля .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100