«Ростов» рассчитался с Терентьевым

«Ростов» погасил долги по зарплате перед бывшим игроком команды Денисом Терентьевым до начала сегодняшнего рассмотрения дела палатой по разрешению споров РФС. К клубу не будет применено каких-либо санкций по данному вопросу.
Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. Перед началом нынешнего сезона 25-летний футболист перебрался в «Зенит».
Ранее с претензиями к «Ростову» обратились экс-игроки Федор Кудряшов и Александр Ерохин.
– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.и, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?
– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.
– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?
– Да, около того.
– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?
– Без комментариев.
– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?
– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.**
Интервью с президентом Ростова Арутюнянцем .Спорт -Экспресс .20 февраля .
– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.и, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?
– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.
– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?
– Да, около того.
– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?
– Без комментариев.
– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?
– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.**
Интервью с президентом Ростова Арутюнянцем .Спорт -Экспресс .20 февраля .