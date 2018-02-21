«Ростов» рассчитался с Терентьевым

«Ростов» погасил долги по зарплате перед бывшим игроком команды Денисом Терентьевым до начала сегодняшнего рассмотрения дела палатой по разрешению споров РФС. К клубу не будет применено каких-либо санкций по данному вопросу.

Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. Перед началом нынешнего сезона 25-летний футболист перебрался в «Зенит».

Ранее с претензиями к «Ростову» обратились экс-игроки Федор Кудряшов и Александр Ерохин.