Пейчинович: «„Локомотив“ привык играть в мороз»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что морозная погода в матче с «Ниццей» не станет проблемой для московской команды. На начало встречи синоптики прогнозируют в столице около 17 градусов мороза.

«Для нас не будет таких проблем, как для соперника, потому что мы привыкли играть в такую погоду. В Хабаровске мы были при минус 17.

Первый тайм в прошлой игре мы сыграли очень плохо, не были достаточно сконцентрированы. Сейчас это надо исправить. [Марио] Балотелли в том матче забил два гола, это очень хороший и интересный игрок, но в первом случае всю работу для Марио сделал Аллан Сен-Максимен, а второй мяч был забит с пенальти».

В связи с морозом «Локо» угостит всех болельщиков горячим чаем.