Кин: «Проблемы „Манчестер Юнайтед“ не заключаются в одном лишь Погба»

После ничейного матча «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов бывший полузащитник манкунианцев Рой Кин поделился мнением об игроках «красных дьяволов»:

«Погба — по-настоящему хороший игрок, но на него сильно давят, да и спекуляций много. Его оставили за бортом, но он все равно появится в стартовом составе. Я наблюдаю за Полем вне поля. Он кажется большой личностью во всем: как ведет себя в соцсетях, как водит машину, его прическа. Все это надо проявлять на футбольном поле.

Проблемы „Манчестер Юнайтед“ не заключаются в одном лишь Погба. Лукаку надо играть лучше, как и Санчесу, пускай он еще новичок в клубе.

Очевидно, что им надо уделить внимание защите. Нельзя указывать пальцем на Погба, хотя и ему, конечно, стоит прибавить».

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