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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Райт: «Если Салах продолжит в том же духе, у него есть отличные шансы на „Золотой мяч“»

сегодня, 02:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт после победы «Ливерпуля» над «Ромой» (5:2) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов выразил мнение, что форвард «красных» Мохамед Салах, отличившийся в этой игре дублем и двумя голевыми передачами, может стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.

«Конечно, Салах встревает в спор за „Золотой мяч“. Хотелось бы верить, что он сохранит свою форму и для чемпионата мира.

Если посмотреть на Криштиану Роналду, который большую часть своего лучшего футбола демонстрирует в Лиге чемпионов, если „Ливерпуль“ выйдет в финал и выиграет ЛЧ, это повлияет на шансы Салаха в борьбе за „Золотой мяч“. Роналду несколько раз получал эту награду и не за такие заслуги. Если Салах продолжит делать то, что делает, он не только встрянет в спор за „Золотой мяч“ – он будет иметь очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть этот приз».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:11
Про гнома и не вспомнил
nahan
nahan
сегодня в 09:17
Ничто не должно помешать Салаху получить ЗМ.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:12
да побоку этот зм, проход дальше и возможность взять ЛЧ командой - вот что главное
Kerri
Kerri
сегодня в 05:01
Это вполне реально!
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