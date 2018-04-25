Райт: «Если Салах продолжит в том же духе, у него есть отличные шансы на „Золотой мяч“»

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт после победы «Ливерпуля» над «Ромой» (5:2) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов выразил мнение, что форвард «красных» Мохамед Салах, отличившийся в этой игре дублем и двумя голевыми передачами, может стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.

«Конечно, Салах встревает в спор за „Золотой мяч“. Хотелось бы верить, что он сохранит свою форму и для чемпионата мира.

Если посмотреть на Криштиану Роналду, который большую часть своего лучшего футбола демонстрирует в Лиге чемпионов, если „Ливерпуль“ выйдет в финал и выиграет ЛЧ, это повлияет на шансы Салаха в борьбе за „Золотой мяч“. Роналду несколько раз получал эту награду и не за такие заслуги. Если Салах продолжит делать то, что делает, он не только встрянет в спор за „Золотой мяч“ – он будет иметь очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть этот приз».