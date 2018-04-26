Патрушев: «Взаимодействие спецслужб обеспечит высокий уровень безопасности на ЧМ-2018»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что взаимодействие спецслужб мира позволит обеспечить высокий уровень безопасности чемпионата мира по футболу в России.

«Взаимодействие в этом направлении [обеспечение безопасности спортивных мероприятий] необходимо продолжить. Это позволит обеспечить максимальный уровень безопасности подобных мероприятий. И что особенно для нас актуально - во время предстоящего летом чемпионата мира по футболу.

Накоплен серьезный международный опыт сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб за время подготовки и проведения фестивалей, форумов и спортивных состязаний, в том числе, зимней Олимпиады в Сочи».



Ранее отмечалось, что войсковые саперы будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018.