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Патрушев: «Взаимодействие спецслужб обеспечит высокий уровень безопасности на ЧМ-2018»

сегодня, 15:03

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что взаимодействие спецслужб мира позволит обеспечить высокий уровень безопасности чемпионата мира по футболу в России.

«Взаимодействие в этом направлении [обеспечение безопасности спортивных мероприятий] необходимо продолжить. Это позволит обеспечить максимальный уровень безопасности подобных мероприятий. И что особенно для нас актуально - во время предстоящего летом чемпионата мира по футболу.

Накоплен серьезный международный опыт сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб за время подготовки и проведения фестивалей, форумов и спортивных состязаний, в том числе, зимней Олимпиады в Сочи».

Ранее отмечалось, что войсковые саперы будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018.

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drug01
drug01
сегодня в 15:40
Надо показать что у нас все под контролем! И на высоком уровне!
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