«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

1757539757

сегодня, 00:29

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фулхэм» еще не выигрывал в новом сезоне АПЛ и за три тура смог набрать лишь два балла. Команда идет в зоне вылета и отстает от «Лидса» на два балла, поэтому победа хозяев поможет им обойти конкурента в борьбе за середину турнирной таблицы. Два последних матча «Фулхэма» завершились поражением на выезде от «Челси» (0:2) и победой над «Бристоль Сити» (2:0) в кубке английской лиги.

«Лидс», как команда, которая вернулась в АПЛ в этом году может быть довольна четырьмя набранными баллами в трех турах. Коллектив очень хочет закрепиться в середине турнирной таблицы и не пребывать в зоне вылета, поэтому рассчитывает на набранные баллы в игре с не самым сильным ныне «Фулхэмом». Два последних матча «Лидса» завершились ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0) и поражением в кубке лиги от «Шеффилд Уэнсдей» по пенальти (1:2).

Информация для ставок

Пять из семи матчей «Лидса» в основное время завершились ничьими в основное время

«Фулхэм» выиграл четыре из пяти домашних поединков на своем поле

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на более уверенные позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.