Иньеста: «Отсутствие „Золотого мяча“ на меня нисколько не давит»

Полузащитник «Барселона» Андрес Иньеста, объявивший об уходе из команды по окончании сезона, так и не выиграл «Золотой мяч», но не жалеет об этом. Напомним, на днях журнал «France Football» опубликовал беспрецедентную статью, извинившись перед игроком за то, что он так и не получил награду.

«На меня это нисколько не давит. На мой взгляд, уважение гораздо значимее „Золотого мяча“. Всем нравятся награды, но они бы не изменили меня самого.

Месси? Для меня было честью и привилегией играть вместе с ним, это волшебные моменты».