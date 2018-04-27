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Иньеста: «Отсутствие „Золотого мяча“ на меня нисколько не давит»

сегодня, 20:35

Полузащитник «Барселона» Андрес Иньеста, объявивший об уходе из команды по окончании сезона, так и не выиграл «Золотой мяч», но не жалеет об этом. Напомним, на днях журнал «France Football» опубликовал беспрецедентную статью, извинившись перед игроком за то, что он так и не получил награду.

«На меня это нисколько не давит. На мой взгляд, уважение гораздо значимее „Золотого мяча“. Всем нравятся награды, но они бы не изменили меня самого.

Месси? Для меня было честью и привилегией играть вместе с ним, это волшебные моменты».

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 20:59
Иньеста - это больше,чем какой то там ЗМ
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:46
Пусть это давит на тех, кто его присуждает
ВааС
ВааС
сегодня в 20:46
Аргентинская блоха у многих украл ЗМ,а потом фоткался с ним на гей-параде в каталонии..
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 20:41
Красавчик.
Как мы убедились в последние годы,отсутствие "мячика" сильно давит на португeйского полумужика и его кaбинетных покровителей)
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 20:37
А за что тебе его давать?
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