Нигматуллин: «Рано называть „Локомотив“ чемпионом»

«Локомотив» в 28-м туре РФПЛ сыграет на выезде против «Краснодара» и в случае победы досрочно завоюет чемпионский титул. Однако бывший вратарь «железнодорожников» Руслан Нигматуллин считает, что «Локомотиву» будет трудно оформить чемпионство в этом туре:

«Конечно, команда сейчас находится в достаточно комфортной ситуации для завоевания титула, но история знает примеры, когда лидеры упускали чемпионство, имея и куда более солидный отрыв от преследователей. Поэтому рано называть „Локомотив“ чемпионом. Думаю, игра с „Краснодаром“ станет непростым испытанием для него».

Нигматуллин также прокомментировал назначение Мурада Мусаева исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара»:

«Мусаева назначили именно сейчас, чтобы он сумел адаптироваться к Премьер-Лиге, привыкнуть к команде, сработаться с ней. Не думаю, что владелец „Краснодара“ Сергей Галицкий каждый день стучит новому тренеру по затылку со словами: „Хочу в Лигу чемпионов“. Если Мусаеву это удастся, он будет героем, а если нет, то, уверен, никто ничего плохого ему не скажет».