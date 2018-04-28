Соломатин: «„Краснодар“ и „Локомотив“ сыграют вничью»

Бывший защитник «Локомотива» Андрей Соломатин дал свой прогноз на исход выездного матча «железнодорожников» с «Краснодаром», который пройдет в рамках 28-го тура РФПЛ.

Если команде суждено стать первой, то пусть Юрий Павлович Семин лучше оформит победу в Премьер-Лиге в Москве при своих болельщиках. Обязательно нужно учитывать последние игры, в которых «Локомотив» немного подсел психологически и вынужден искать дополнительные ресурсы, чтобы завершить начатое. На мой взгляд, «железнодорожники» не должны уступить в Краснодаре. Они уже вцепились зубами в золото, и, думаю, его уже не упустят.

Правда, матч с «Краснодаром», как мне кажется, закончится вничью 1:1. Хозяева не захотят просто так отдавать лигочемпионовское место конкурентам, а москвичи не позволят себе проиграть, чтобы не усугублять ситуацию на финише".

«Локо» в Краснодаре поддержат более 5 000 человек.