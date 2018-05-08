Австралийские клубы интересуются Иньестой

По версии источника, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который ранее объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Австралии.
Сообщается, что легендарный хавбек продолжает получать различные предложения от клубов по всему миру. Ещё одним возможным вариантом для перехода Иньесты стала австралийская А-Лига. Спортсмену нравится идея переезда в Австралию, которую он считает хорошим местом для проживания его семьи.
Интерес к Иньесте также проявляют и в Японии.
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