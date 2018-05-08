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Австралийские клубы интересуются Иньестой

08 мая 2018, 10:37

По версии источника, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который ранее объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Австралии.

Сообщается, что легендарный хавбек продолжает получать различные предложения от клубов по всему миру. Ещё одним возможным вариантом для перехода Иньесты стала австралийская А-Лига. Спортсмену нравится идея переезда в Австралию, которую он считает хорошим местом для проживания его семьи.

Интерес к Иньесте также проявляют и в Японии.

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Все комментарии
Иван Пойлов
Иван Пойлов
08 мая 2018 в 17:11
А российские клубы даже не пытаются сделать предложение, понимаю что Россия не самая первая страна где охота играть , но всё же, а вдруг согласится, как в своё время с Роналдиньо будет, да он уже был в возрасте, но игрок такого уровня мог и пешком ходить и пользу приносить, но наши клубы сказали, что слишком возрастной, ...
борька
борька
08 мая 2018 в 17:05
А, Россия гордая страна, не зовет. А вариант есть, обьменять вино на самогорн,главное в торг войти!
Брулин
Брулин
08 мая 2018 в 15:51
А почему не в Антарктиде, туда его еще не сватали
yudin_duda
yudin_duda
08 мая 2018 в 13:34
Отличная страна, с высоким уровнем жизни, почему бы и нет, заодно и от коколонского позора отмоется))
амурец
амурец
08 мая 2018 в 13:04
во как везде нужен
ДАША Д
ДАША Д
08 мая 2018 в 12:36, ред.
Кто купит все вино Иньесты, тот его и получит.
RUSTY8
RUSTY8
08 мая 2018 в 10:53
Китай, США, Япония, Австралия...по скорей бы Андрюха определился, а то у журналюг страны заканчиваются))
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