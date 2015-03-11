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Шавло: «Давыдову нужно доверять»

11 марта 2015, 19:11
 Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что молодой талант «красно-белых» Денис Давыдов должен начать матч против «Динамо» с первых минут.

«Все будет зависеть от того, в какой форме он и Юра Мовсисян подойдут к этой встрече. Мне бы хотелось, чтобы Денис сыграл с первых минут. Он вышел в матче с „Краснодаром“ и явно освежил игру, огонь в глазах горел. Желание биться за „Спартак“ у него есть, но нужна и постоянная игровая практика. Так что нужно ему доверять», — сказал Шавло.
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