Шавло: «Давыдову нужно доверять»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что молодой талант «красно-белых» Денис Давыдов должен начать матч против «Динамо» с первых минут.
«Все будет зависеть от того, в какой форме он и Юра Мовсисян подойдут к этой встрече. Мне бы хотелось, чтобы Денис сыграл с первых минут. Он вышел в матче с „Краснодаром“ и явно освежил игру, огонь в глазах горел. Желание биться за „Спартак“ у него есть, но нужна и постоянная игровая практика. Так что нужно ему доверять», — сказал Шавло.
«Все будет зависеть от того, в какой форме он и Юра Мовсисян подойдут к этой встрече. Мне бы хотелось, чтобы Денис сыграл с первых минут. Он вышел в матче с „Краснодаром“ и явно освежил игру, огонь в глазах горел. Желание биться за „Спартак“ у него есть, но нужна и постоянная игровая практика. Так что нужно ему доверять», — сказал Шавло.