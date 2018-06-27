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Германия продолжила традицию вылета с ЧМ действующих чемпионов

вчера, 19:12
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Проклятье действующих чемпионов мира продолжает работать. Немцы вылетели с ЧМ-2018 в России после групповой стадии, повторив путь своих предшественников.

Чемпионы мира 2006 года итальянцы не смогли пройти групповой раунд следующего мундиаля, а триумфаторы 2010 года испанцы на следующем мировом первенстве также не вышли из группы. А еще ранее, в 2002 году, групповой этап чемпионата мира не преодолели французы. Последними действующими чемпионами мира, которые вышли из группы являются бразильцы: в 2006 году «селесао» добралась до 1/4 финала турнира.

Напомним, сборная Германии одержала победу на ЧМ-2014, обыграв в финале Аргентину 1:0.

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Все комментарии
Anzhidag777
Anzhidag777
вчера в 22:41
вы на что намекаете что РОССИЯ в 2022 году не выйдет из группы,,,,
Гавроша
Гавроша
вчера в 22:11
Все люди одинаковы - чуть повезет, так сразу зазвездяться.
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
вчера в 20:47
cska1948:
Соглашусь, тренера, а следовательно он игроков, надо менять. Но в том то и дело, что психология! Ведь далеко не каждый поймёт, почему тренера-победителя сместили. А свежая кровь нужна ВСЕГДА! А что касается испанского синдрома хозяев ЧМ, то посмотрим. Если мы сможем сыграть так же самоотверженно, как марокканцы, то ...
Лёв отличный тренер, но ему нужен был перерыв в сборной, плюс-минус 4 года, а потом можно вернуть. Как раз и игроки обновятся и он сам от сборной Германии отдохнёт.
Знаю где трофей
Знаю где трофей ответил Знатог
вчера в 20:39
Знатог:
А я в тот раз правильно сказал, что немцы поедут домой не 23-го а 27-го.
Кота Ахилла не подсиживай.
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38
вчера в 20:37
Байкал-38:
Все эти проклятия из области психологии психологии! А на самом деле Германии надо было после ЧМ 2014 поменять тренера, так как всё затирается, и как ты сказал менять немножко неудобно! Тренер сборной должен меняться после каждого цикла 6-8 лет (ЧМ и ЧЕ), даже если сборная добивается успеха! Это моё личное мнение, с другими может не совпадать!
Соглашусь, тренера, а следовательно он игроков, надо менять. Но в том то и дело, что психология! Ведь далеко не каждый поймёт, почему тренера-победителя сместили. А свежая кровь нужна ВСЕГДА! А что касается испанского синдрома хозяев ЧМ, то посмотрим. Если мы сможем сыграть так же самоотверженно, как марокканцы, то ...
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
вчера в 19:54
cska1948:
А может всё дело не в "проклятии чемпионов", а в не желании тренеров менять чемпионский состав? Ведь тренеру трудно объяснить своим болельщикам почему он меняет чемпионов на новичков. Вот Лёв в прошлом году привёз на Кубок Конфедерации других игроков и выиграл, а на ЧМ не рискнул.
Кстати вот ещё одно проклятие, уже у сборной Испании!
Следующий матч против хозяев! Посмотрим на её психологию!

Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам Чемпионат Мира и Европы в своей истории!!!
Испанцы восемь раз в своей истории играли с командами, которые принимали эти турниры и каждый раз терпели поражение. Ранее Испания уступила: Италии (1934 и 1980 годы), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год), Южной Корее (2002 год) и Португалии (2004 год).
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
вчера в 19:51
cska1948:
А может всё дело не в "проклятии чемпионов", а в не желании тренеров менять чемпионский состав? Ведь тренеру трудно объяснить своим болельщикам почему он меняет чемпионов на новичков. Вот Лёв в прошлом году привёз на Кубок Конфедерации других игроков и выиграл, а на ЧМ не рискнул.
Все эти проклятия из области психологии психологии!
А на самом деле Германии надо было после ЧМ 2014 поменять тренера, так как всё затирается, и как ты сказал менять немножко неудобно!
Тренер сборной должен меняться после каждого цикла 6-8 лет (ЧМ и ЧЕ), даже если сборная добивается успеха!
Это моё личное мнение, с другими может не совпадать!
112910415
112910415
вчера в 19:46
фантастика!
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38
вчера в 19:43
Байкал-38:
Я знал, что такое случится! Байкал-38 18.06.2018, 01:30 ответ пользователю Брулин (раскрыть) Сначала ответил Ивану, потом увидел, что ты написал! Практический совпадает, но есть одно но, в 21 веке только один раз чемпиону удалось выйти из группы (2006 год Бразилия с первого места из группы и проигрыш в 1/4 Франции 0:1). Остальные же чемпионы занимали: Франция 2002 4 место 1 очко, Италия 2010 4 место 2 очка, Испания 2014 3 место 3 очка. Одним словом есть проклятие чемпионов! Так, что можем и Германию даже в плей-офф не увидеть!
А может всё дело не в "проклятии чемпионов", а в не желании тренеров менять чемпионский состав? Ведь тренеру трудно объяснить своим болельщикам почему он меняет чемпионов на новичков. Вот Лёв в прошлом году привёз на Кубок Конфедерации других игроков и выиграл, а на ЧМ не рискнул.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
вроде бы еще есть такая традиция: кто выигрывает кубок конфедераций, потом не выигрывает чм
Знатог
Знатог ответил Знаю где трофей
вчера в 19:38
Знаю где трофей:
Шведы ошиблись с датой покупки билета 3 Берлин немцам.
А я в тот раз правильно сказал, что немцы поедут домой не 23-го а 27-го.
Almazny
Almazny
вчера в 19:27
Туда ей и дорога, санкции подвели.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 19:25
Надо признать, с такой игрой как у сб. Германии ее может разгромить даже сб Монголии. Такую дворовую Германию я вижу впервые, хотя болею за них с 1990 года.
League1
League1
вчера в 19:24
Для немцев порядок превыше всего. Они решили, раз существует такое правило, что прошлый чемпион не выходит из группы, то надо его соблюдать.
Немцы следуя своей немецкой поговорке «Ordnung muss sein» (Должен быть порядок) решили: ну раз надо, значит надо, и ради порядка профукали ВСЁ))))
iNels
iNels ответил DXTK
вчера в 19:23
DXTK:
Россия победит, а потом снова не выйдет из группы))))))
ну хотя бы попадет на чемпионат - это уже успех))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:21
Я знал, что такое случится!

Байкал-38
18.06.2018, 01:30
ответ пользователю Брулин (раскрыть)
Сначала ответил Ивану, потом увидел, что ты написал! Практический совпадает, но есть одно но, в 21 веке только один раз чемпиону удалось выйти из группы (2006 год Бразилия с первого места из группы и проигрыш в 1/4 Франции 0:1). Остальные же чемпионы занимали: Франция 2002 4 место 1 очко, Италия 2010 4 место 2 очка, Испания 2014 3 место 3 очка. Одним словом есть проклятие чемпионов!
Так, что можем и Германию даже в плей-офф не увидеть!
Faustello
Faustello
вчера в 19:21
Немчурка по Корейски )))
Заброда
Заброда
вчера в 19:21
Немцы опозорились конкретно.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 19:20
Немчуре не привыкать с позором улепётывать с русской земли. Судейский отскок со шведами не помог зацепиться даже за третье место. Правда операцию "Багратион" теперь осуществили корейцы, но сути это не меняет...
DXTK
DXTK ответил iNels
вчера в 19:20
iNels:
все топим за победу на этом чм европейской команды и ставим на их вылет на следующем турнире)) это будут легчайшие деньги в вашей жизни))
Россия победит, а потом снова не выйдет из группы))))))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:19
Это всё потому, что им запретили заниматься сексом
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 19:19
Шведы ошиблись с датой покупки билета 3 Берлин немцам.
DXTK
DXTK
вчера в 19:16
Чемпионы мира и Европы сборная Франция в 2002 году также отправилась домой на групповой стадии, как и немцы заняв 4 место.

Корейцы герои, пусть и не вышли из-группы для них победа над действующими ЧМ Германией сравнима с 4 местом на ЧМ 2002.
iNels
iNels
вчера в 19:14
все топим за победу на этом чм европейской команды и ставим на их вылет на следующем турнире)) это будут легчайшие деньги в вашей жизни))
Пулково-2
Пулково-2
вчера в 19:14
Немцам не везет в России.
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