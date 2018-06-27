Германия продолжила традицию вылета с ЧМ действующих чемпионов

Проклятье действующих чемпионов мира продолжает работать. Немцы вылетели с ЧМ-2018 в России после групповой стадии, повторив путь своих предшественников.

Чемпионы мира 2006 года итальянцы не смогли пройти групповой раунд следующего мундиаля, а триумфаторы 2010 года испанцы на следующем мировом первенстве также не вышли из группы. А еще ранее, в 2002 году, групповой этап чемпионата мира не преодолели французы. Последними действующими чемпионами мира, которые вышли из группы являются бразильцы: в 2006 году «селесао» добралась до 1/4 финала турнира.

Напомним, сборная Германии одержала победу на ЧМ-2014, обыграв в финале Аргентину 1:0.